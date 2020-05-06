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четверг, 07 мая 2020 06:16

"Из 10 клиентов кредит дают троим"

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Правительство планирует расширить программы кредитования для бизнеса и граждан. В частности, обещают займы на зарплату работникам. Также хотят выдавать кредиты под государственные гарантии предпринимателям, которые остались без дохода из-за карантина. Работникам предлагают льготные средства на открытие собственного дела.

Программа доступных кредитов под 5, 7 и 9% для мелкого бизнеса заработала в феврале в этом года. Предприниматели подали более 17 тыс. заявок на 11 млрд грн. Банки выдали 369 кредитов на 232 млн грн. Это 2% заявок, сообщили в Минфине.

— Программа доступного кредитования должна стать толчком для развития малого и среднего бизнеса в Украине. На самом же деле увидели классические инструменты кредитования, которые уже действовали в банках. Но под меньшие проценты, — рассказывает экономист Алексей Кущ, 43 года. - Нормативные требования Нацбанка, в соответствии с которыми коммерческие учреждения оценивают кредитные риски, жесткие. Банкиры честно признаются, что из 10 платежеспособных клиентов дают заем трем. Кроме того, методология программы доступных кредитов была разработана неправильно. Сумму кредита и размер компенсации процентной ставки от государства нужно сделать одинаковыми для всех предпринимателей. У нас же предложили классификацию 5, 7 и 9 процентов с размытыми критериями. Например, по количеству наемных работников, сроку деятельности и размеру доходов бизнеса. В результате предприниматели пытаются получить кредит под 5 процентов, не имея на это оснований. Им отказывают. А средства под 9 процентов дешевыми не назовешь. Если уж запускать доступные кредиты, то государство не должно ставить целью заработать на них.

Большинство трудовых мигрантов не нуждаются в кредитах. Есть три группы людей, которые едут за границу. Первая — предприниматели, которые открыли в Европе собственное дело. Например, кафе в Польше, Чехии. Они имеют вид на жительство, разрешение на предпринимательскую деятельность за рубежом. Могут официально брать кредиты у местных банков под 1-2 процента. Вторая группа — инженеры, врачи, ученые. То есть высококвалифицированные специалисты. Они и у нас могли бы зарабатывать неплохие деньги. Но выбрали европейский рынок труда из-за более высоких стандартов жизни. Чтобы вернуть их домой, нужно менять систему образования, медицины, подход к начислению пенсий. Третья группа — сезонные мигранты. Это не предприниматели. Зарабатывают по 2 тысячи евро на стройке в Польше. Или тысячу евро на сборе фруктов. Они не будут открывать дома парикмахерскую за кредитные средства.

Чиновники заговорили о доступных кредитах на жилье под 10 процентов. Это больше продвижение интересов крупных застройщиков. Они в условиях карантина столкнулись с проблемой продажи. Им нужно активизировать спрос.

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Дата
07
мая

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