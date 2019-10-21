- Четыре года назад познакомилась с будущим мужем. Он украинец, но учился и живет в Германии. В Полтаву приезжает к родственникам, - рассказывает 24-летняя Оксана Мико. Живет в немецком Мюнхене два года.

- Еще до свадьбы Игорь посоветовал пойти на языковые курсы. Потому что без знания немецкого нормальной работы не получишь. С документами проблем не было. Устроилась в магазин брендовой одежды, который держит университетский товарищ мужа. Рабочий день - с 9:00 до 19:00. Выходные - суббота и воскресенье. Получаю зарплату 3500 евро - больше 96 тысяч гривен.

Утром проверяю качество уборки. Должна разложить одежду, если получили новую. Могу переодеть манекены. Предоставляю услуги стилиста. Некоторые покупатели не понимают, что им подходит. Советую, что подобрать под то или иное платье. Часто продаем полностью сформированный образ. Иногда клиенты нанимали меня на несколько часов. Ехали подобрать обувь к нашей одежде.

Имею 30 дней отпуска. Частично оплачивают медицинскую страховку. Половину откладываю, остальные тратим. Зарплата Игоря уходит на аренду жилья, еду, путешествия.