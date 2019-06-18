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среда, 19 июня 2019 00:15

Главная задача в этой профессии - быть на виду. Должна каждый день выглядеть идеально

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- Училась в Ивано-Франковском университете на экономиста. Магистратуру окончила в Киеве. Думала, что буду работать в большой компании. Как-то прочитала статью о редакторе журнала. Она основатель различных проектов. Мне тогда был 21 год. Подумала, что обо мне нечего написать в статье. Я Таня и все. Поняла, что важно кем-то стать. А не просто работать, - рассказывает 29-летняя Татьяна Дудко из Ивано-Франковска. Ведет блог в "Инстаграме".

- Вернулась из Киева в Ивано-Франковск. С подругой Региной Ким четыре года организовывала свадьбы и корпоративы. Откладывала деньги на открытие магазина одежды. Бросила работу, когда поняла, что переросла эту профессию. В прошлом году решила изменить жизнь. В руки попала книга "Адская неделя" Эрика Бертрана Ларссена. Автор советовал подробно расписать каждый день недели, чтобы открыть в себе что-то новое. Вставать нужно было в 05:00, ложиться - в 22:00. Каждый день выглядеть идеально, продумывать образ. Нужно вести дневник. Решила, что проще это будет делать в "Инстаграме". Вела записи семь дней, на следующей неделе - анализировала. Как-то зашла в книжный магазин. Продавцы сказали, что о книге спросили более 200 человек. Прочитали о ней на моей странице в соцсети.

После эксперимента поняла, что люди используют свой потенциал на 30 процентов. Когда выжимаешь хотя бы 70, потом уже никогда не возвращаешься к прежнему уровню. Имею магазин одежды и салон красоты. С них и началось блогерство. Магазин нуждался в рекламе. Начала рассказывать в "Интаграме" об одежде, разных стилях, рекомендации по гардеробу. Постепенно люди подписывались на мою страницу, фирмы заказывали рекламу.

- Чтобы зарабатывать в соцсетях, надо иметь от 10 тысяч подписчиков. Вкладывала деньги в "Инстаграм", чтобы привлечь больше людей, - говорит блогерша.

Например, участвовала в розыгрыше. Была спонсором. Платила за это 50 долларов. Одно из условий розыгрыша - все участники должны подписаться на спонсоров. Но, когда все заканчивается, люди отписываются. Например, пришло четыре тысячи человек, а отписались - две. Еще есть платная реклама у других блогеров. Колеблется от 4 до 10 тысяч гривен за сообщение. Но это реклама в формате: "Посмотрите, какая хорошая девочка, на нее стоит подписаться". Также сотрудничала с известными блогерами по своей профессии. С кем-то разбирала гардероб, а они меня рекламировали за это. С другими участвовала в совместном проекте. Они вспоминали у себя на странице обо мне. Как-то написала, что по странице в "Инстаграме" можно составить впечатление о человеке. Предложила ставить плюс в комментариях тем, кто хочет, чтобы я рассказала о них. За день получила 350 отзывов. До утра отписывала комментарии.

Не могу рекламировать все подряд. Я - модный блогер. Поэтому не рассказываю о еде, кухонной утвари. Фирмы обращаются, чтобы сделала скрытую рекламу. Будет выглядеть как рекомендация. Когда получаю заказ, интересуюсь, что за товары. Если одежда, то должна мне подходить. Не стану рекламировать то, что не по душе. Бывает, отказываюсь от предложений. Как-то предложили сотрудничество с магазином китайской продукции. Товар мне не понравился.

Активно работаю в "Инстаграме" не менее 3 часов в день. Остальное время листаю ленту и наблюдаю за другими блогерами. "Фейсбук" и "Ютюб" для меня сложнее. Там старшая аудитория. Ежедневно планирую, подробно расписываю, что сделать. Блогеры пишут план, куда вносят места, которые должны посетить. Какую рекламу поставить, интересные темы для освещения. Тех, кто имеет более 30 тысяч подписчиков, приглашают на большое количество событий. И им не надо продумывать, что сделать для блога. Главная задача в этой профессии - быть на виду. Должна каждый день выглядеть идеально. Каждый сезон обновляю гардероб. Трачу около тысячи долларов. Вещи, которые надоели или мне не подходят, отдаю знакомым, подружкам или сестре. В идеале в гардеробе женщины должно быть 39 базовых вещей. Блузок, футболок, пиджаков вдвое больше, чем брюк, юбок и джинсов. Также - три платья. Не жалею денег на очки. На сезон у меня семь-восемь. Самые дорогие стоят 600 долларов.

- Нужно чувствовать грань, чтобы не надоесть людям. Не стоит публиковать неинтересные фото или в подробностях описывать распорядок дня. Когда болею, то не пишу о таблетках и аптеке. Просто сообщаю, что меня несколько дней не будет на связи, - добавляет Татьяна Дудко.

- Никогда нельзя угадать, что принесет успех. Бывает, снимаю крутое видео и делаю на него ставку, а оно не приносит никакого результата. А примитивное набирает кучу просмотров, комментариев. На негатив стараюсь адекватно реагировать. Кто-то написал: еще не видел, чтобы так неинтересно рассказывали о моде. Вместо того чтобы конфликтовать, извинилась. Пояснила, что на видео - ветер и там нечеткий звук. Соответственно негативный комментарий перешел в позитив.

Блогеры будут существовать, пока есть социальные сети. Это профессия нашего времени. Зарабатывают по-разному - от 20 тысяч гривен до 10 тысяч долларов в месяц. Оплата зависит от активности аудитории, количества подписчиков. Многие люди увольняются с работы, чтобы заниматься только блогерством. Главный вопрос, который стоит себе задать: готов ли ты жить со всеми минусами этой профессии? Это нестабильный доход, отсутствие личной жизни, умение балансировать между потребностями клиента и своими. Блогерами не могут быть люди, которые не любят свой голос. Или им не нравится, как выглядят в кадре. Бывает, что переснимают видео по несколько раз.

Автор: Валентина МУРАХОВСКАЯ
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