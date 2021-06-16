Должны увеличивать добычу нефти

- Украина должна сделать выводы, насколько мы зависимы от импорта горючего. И начать строить независимую систему обеспечения нефтепродуктами, - рассказывает 46-летний Сергей Куюн, директор "Консалтинговой группы "А-95".

- Есть потенциал для увеличения переработки нефтепродуктов внутри страны. Морской импорт вообще не ограничен. Мощностей отечественных портов хватит на большее, чем нам нужно. А мы везем топливо из России и Беларуси. Потому что так привыкли за многие годы. На это есть несколько причин. В соседних странах можно купить две цистерны, или 1-2 тысячи тонн горючего. А везти морем - это партия от 6 тысяч тонн до 30. Чтобы ее приобрести, надо иметь большие средства. Всю работу надо полностью перестраивать. Нужен комплекс мер. Нынешняя ситуация на рынке топлива не может устраивать государство, потому что это опасно. С Россией у нас война. Как мы можем оттуда получать треть дизтоплива? К тому же есть, где его брать. В Беларуси перерабатывают на 90 процентов исключительно российскую нефть. Иметь такого партнера тоже достаточно рискованно. Мы много бензинов покупаем там. Хотя можем их сами производить. Импорт должен остаться. Но это должно быть 15-20 процентов рынка, а не 70.

- Украина ежегодно потребляет примерно 11 миллионов тонн нефтепродуктов. Собственной нефти добывает 2,5 миллиона. Остальное покупаем - или нефть, или готовые бензины, дизель. Это неправильно. Надо увеличивать собственную добычу и загружать наши заводы, - говорит 40-летний Александр Сиренко, аналитик консалтинговой компании "Нефтерынок". - Все, кто занимается в Украине добычей, преимущественно специализируются на природном газе. Его в трубу отправил и больше ни за что не отвечаешь. А нефть надо транспортировать, переработать. Здесь другие правила игры. Отсутствует государственная стратегия по развитию добычи нефти и газового конденсата.