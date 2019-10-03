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пятница, 04 октября 2019 07:50

Доллар должен стоить 27,5 гривны

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Нацбанк со 2 октября повысил официальный курс доллара. Американская валюта подорожала на 36 коп. - до 24,55 грн. До этого в течение месяца дешевела.

Самый низкий курс зафиксировали 30 сентября - 24,08 грн. Такого не было с января 2016-го. В прошлом году в это время доллар стоил 28,29 грн.

Гривна укреплялась при благоприятной ситуации на рынке. Курс валют реагирует на снижение стоимости нефти и газа, рекордный урожай зерновых, пояснили в Нацбанке. Все больше украинских компаний получают заказ от зарубежного бизнеса. Поэтому на рынке становится больше валюты. Кроме того, курс гривны поддерживает покупка иностранцами украинских облигаций.

- Украина активно распродает облигации внутреннего государственного займа под 18-20 процентов годовых. Таких ставок нет ни в одной стране мира, - говорит финансовый аналитик Алексей Лупоносов, 38 лет. - К нам заходит иностранный капитал в долларах. Их меняют на гривны. Из-за избытка валюты курс доллара падал. К тому же выросло число трудовых мигрантов, которые пересылают валюту домой. Сегодня и сам по себе доллар, вследствие политики федеральной резервной системы США, начал обесцениваться. Развитые страны способствуют тому, чтобы их валюта была недооценена. Тогда компании, продающие продукцию на экспорт, будут иметь конкурентные преимущества.

Бюджет из-за укрепления гривны получил 60 миллиардов гривен. А цены в Украине по сравнению с прошлым годом выросли в два-два с половиной раза. Это связано с тем, что наша экономика была адаптирована под курс 26-27 гривен за доллар. Ни один предприниматель по собственному желанию не станет уменьшать цену, если она уже выросла. А контролировать их не можем, потому что государственное регулирование цен отменили. Кроме того, спрос на молочку, мясо, овощи падает. Люди покупают меньше, денег не хватает. Понятно, что производители и продавцы будут увеличивать цены, чтобы компенсировать убытки.

Доллар будет оставаться дешевым, пока иностранцы не начнут выводить деньги за границу. То есть, когда начнут погашать облигации внутреннего государственного займа. Это должно произойти в начале следующего года - в январе-феврале.

Сегодня же благодаря облигациям даже можем отказаться от денег Международного валютного фонда. Ценные бумаги дали Украине столько валюты, что не нужно просить кредитов. Но когда придется возвращать деньги иностранцам, то без помощи Фонда не справимся. То есть одномоментно Украина выиграет. Но, что будет дальше - никто не знает. Коррекцию курса до 26 гривен увидим с началом отопительного сезона, когда по зимним ценам будем рассчитываться валютой за мазут, газ. Этого на самом деле ждут все участники рынка. Ведь искусственно дешевый доллар приводит к разбалансированности бюджета и потерям экономики. Если в следующем году удастся продолжить сотрудничество с Международным валютным фондом, то доллар увидим на уровне 28 гривен. Такие цифры заложили в проект бюджета-2020. На сегодняшний день экономически обоснованный курс доллара составляет 27,5 гривны.

- Доллар не смог преодолеть отметку 24 гривны, перешел к росту. Одной из причин стал первый октябрьский аукцион Минфина. Он был неудачным. Предложили облигаций на 3 миллиарда гривен. А продать удалось лишь на 77 миллионов, - рассказывает аналитик 46-летний Вадим Иосуб.

- В госбюджете на конец этого года закладывали курс 29,4 гривны. Я не ожидал бы таких отметок не только до конца 2019-го, но и в течение следующих трех лет. Курс в бюджете - это технический параметр. Он нужен, чтобы переводить валютные доходы, расходы бюджета в гривну и наоборот. По нашим оценкам, к концу года доллар будет стоить не более 26,5-26,7 гривны.

Автор: Маргарита ДИКАЛЮК
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04
октября

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