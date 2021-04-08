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пятница, 09 апреля 2021 08:20

Европарламент согласился на крупнейшее в истории расширения ЕС

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Европарламент согласился на крупнейшее в истории расширения ЕС
Страны-члены ЕС по состоянию на 2021 / Wikipedia

9 апреля 2003-го в 2003-м Европарламент одобрил вступление в ЕС 10 новых членов: Кипра, Мальты, Эстонии, Латвии, Литвы, Венгрии, Польши, Чехии, Словакии и Словении.

Страны Центральной и Восточной Европы в 1990-х вышли из-под советской диктатуры и хотели присоединиться к проекту европейской интеграции и гарантировать себе, что не вернутся в российскую сферу влияния. ЕС и НАТО давали такие гарантии. ЕС также считался жизненно важным для достижения экономического успеха этих стран. Однако желание Евросоюза принять заявки этих стран было не таким быстрым.

Крах коммунизма наступил быстро и неожиданно для многих в Западной Европе. ЕС изо всех сил пытался справиться с внезапным воссоединением Германии, которое придало ей 17 млн ​​бедных жителей и продолжить реализацию проекта валютного союза.

Однако страны Центральной и Восточной Европы настаивали на своем, и, наконец, эти проблемы были устранены. США также давили на ЕС, чтобы предложил членство.

В конце 1 мая 2004 года в ЕС присоединились 8 стран Центральной и Восточной Европы - Чехия, Эстония, Венгрия, Латвия, Литва, Польша, Словакия и Словения, а также 2 средиземноморские страны - Мальта и Кипр. Это было самое одновременное расширение Евросоюза в отношении населения и новых членов.

Менее развит характер новых членов пугал древнейших членов. Некоторые страны, такие как Великобритания, немедленно открыли рынок труда для новых стран, присоединившихся к ЕС, тогда как большинство других наложили временные ограничения на трудовые права граждан новых членов в своих странах.

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Перемещение на запад части рабочей силы из недавно присоединенных стран, которое состоялось после расширения, породило стереотипы в общественном мнении и СМИ западных стран по низкооплачиваемой рабочей силы из Восточной Европы.

Официальные органы ЕС часто называли это расширение "исторической возможностью" и "моральной необходимостью", что отражало желание Евросоюза принять новые страны, даже если они менее развиты, чем страны Западной Европы.

После этого Румыния и Болгария присоединились 1 января 2007-го. Они, как и страны, которые присоединились в 2004-м, столкнулись с рядом ограничений в отношении своих граждан. Их граждане не могли в полной мере пользоваться правами на работу на территории некоторых старых членов ЕС. Болгария и Румыния также еще не входят в Шенгенскую зону, однако их граждане могут путешествовать без виз по ЕС.

Сейчас в ЕС 27 стран и около 447 млн ​​граждан. В последнее новым членом стала 1 июля 2013-го Хорватия. 1 января 2021-го Великобритания первой в истории де-факто покинула Евросоюз.

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Дата
09
апреля

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