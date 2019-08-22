Для многих родителей главные два критерия: недорого и прочно

Ирина Ковецкая из Ивано-Франковска собирала в школу дочерей 7-летнюю Злату и 11-летнюю Викторию. Потратила 2400 грн.

- Младшая пойдет во второй класс, старшая - в седьмой. У детей младшего школьного возраста популярна канцелярия с яркими рисунками - мультяшные герои, цветы, бабочки, феи, - говорит Ирина. - Почти все школьные принадлежности Златы, кроме рюкзака и тетрадей, с куклой Лол. Хорошие дневники стоят 40-60 гривен. Пеналы - от 80 до 200.

Старшая Виктория, как и большинство девочек среднего школьного возраста, выбирает абстрактные узоры. Яркие изображения каких-то героев у них не модные. Тетради беру стандартные - с голубой обложкой от "Прессы Украины". На двух дочерей закупила на 300 гривен. Ручки обязательно должны быть двух типов - обычные или гелевые с фиолетовыми чернилами для уроков. А также какие-то гламурные с помпончиками или мягкими фигурками. Самая дорогая покупка - рюкзак для Златы. Решили не экономить, взяли немецкий "Кайт" с ортопедической спинкой за 1250 гривен. Цена себя оправдывает. Старшая дочь такой носит третий год подряд. До сих пор идеально смотрится. В прошлом году для первого класса купили рюкзак за 500 гривен, через полгода начали ломаться замки.

- Родители учеников младших классов берут дневники, тетради в клеточку и косую линию, пеналы, ручки, цветные карандаши, альбомы для рисования. Покупают и школьные учебники, - рассказывает 29-летняя Зоряна Сытник из города Чертков Тернопольской области. Имеет магазин канцелярии в торговом центре и палатку на рынке.

- Старшеклассники и студенты колледжей хотят дневники со строгими обложками и наклейки, чтобы их самостоятельно украсить. Также - блокноты, гелевые ручки преимущественно черного цвета, реже тетради в клеточку на 48 и 56 листов. Большинство необходимых принадлежностей заказывают в интернете или в магазинах, которые продают товары ручной работы.

Цены на рюкзаки стартуют от 300 гривен. Качественные, с ортопедическими спинками, несколькими отделениями и дополнительными карманами стоят от 550. Дети выбирают сумки с любимыми героями мультиков. То же самое - с тетрадями. Когда закупим партию с экзотическими животными, абстракциями и пейзажами - разбирают и их. Тетрадь на 12 страниц из плотной белой бумаги стоит от 5 гривен. На 18-24 страницы - от 6,5. Если покупать сразу упаковку с одинаковыми рисунками - получается дешевле.

Самый дешевый дневник за 30 гривен стоит у нас на прилавке уже несколько лет. Простой внутри, обложка с пейзажем Карпат и надписью "Украина". Самый дорогой стоит 120. Внутри есть карты. Все страницы цветные. Четверти разделены вкладками с историческими датами и интересными фактами.

Цветные и простые карандаши, в зависимости от производителя, стоят от 25 гривен за упаковку, альбомы для рисования - 20. Обычные ручки - от 5 гривен, гелевые - от 8. Средний чек покупателя - 600-800 гривен. Берут чаще всего по 10 тетрадей в клеточку и косую линейку, дневник, альбом для рисования, карандаши, ручки, пенал и папку для тетрадей. Цены на канцелярию выросли на 7-8 процентов по сравнению с прошлым годом.

Думаем начать сотрудничество с китайскими производителями. У них качество неплохое. А цены почти вполовину ниже, чем у отечественных производителей. Надо также менять подход к клиентам. Ежегодно заказ становятся все более индивидуальным, а прихоти - странными. К примеру, старшеклассники ищут дневники с черной обложкой. Вместо тетрадей берут толстые блокноты.

- Три года работаю продавцом на школьном базаре, - рассказывает 60-летняя Полина Онищенко, реализатор из Черкасс. - В прошлом году в первой половине августа выручка была лучше. Сейчас скупаются в школу частями, ищут дешевле.

- Средний чек - 1100-1200 гривен, это если сразу все в школу берут. Дневники чаще всего спрашивают с патриотическими рисунками. Пеналы дети просят с котиками, слонами, машинками, самолетами, вертолетами. Из новинок - появились пеналы и блокноты с пайетками. Сегодня в каждом магазине или супермаркете лежит раскладка с канцтоварами. Часто они стоят дешевле, чем на школьных базарах. В прошлом году скупали пачками дешевые тетради по 4,50 гривны. В этом году цена выросла на 50 копеек. Папки для тетрадей подорожали на 5 гривен - по 55. Стоимость обложек на учебники не изменилась.

- Рюкзаки ищут по средней цене, дешевых не хотят, - добавляет Татьяна Яновская, 48 лет. Имеет в Черкассах несколько торговых точек с канцелярией. - Спрашивают с наворотами, хорошо прошитыми лямками, из качественной ткани. Средняя цена - 500-700 гривен. Есть и по 800. Самый дешевый обойдется в 200 гривен. Для многих родителей главные два критерия: недорого и надежно. Из новинок - есть рюкзаки со специальными карманами для наушников, зарядного устройства, планшета или ноутбука.

Ирина КОПЫСТИНСКАЯ, Анна-Лилия КОКОРА, Наталия СОКОЛАН