Детям покупают машины и квартиры

— С января на долг по алиментам начали начислять пеню. Она составляет один процент от суммы. Но первые судебные заседания по таким делам начались только сейчас, — рассказывает столичный адвокат 46-летний Юрий Аврученко.

— Многих родителей-должников не пускают за границу. Были случаи, когда отбирали права, не позволяли продать автомобиль или зарегистрировать оружие. В Киеве мужчина должен по алиментам 248 тысяч гривен. Соответственно пеня там колоссальная. За три года придется заплатить на половину долга больше.

Наиболее популярный метод решения вопроса с алиментами — покупка жилья ребенку. Закон не определяет, каким именно должно быть жилье. Недавно отец отдал ребенку двухкомнатную квартиру в Оболонском районе Киева. Она стоила более 100 тысяч долларов. Но есть и недобросовестные родители. Покупают старые дома в селе и пытаются так избавиться от долга по алиментам. В мае был подобный случай. Бизнесмен для трех сыновей приобрел дом на хуторе. Заплатил за него 11 тысяч гривен, а долг по алиментам имел 132 тысячи. Бывшая жена вызвала комиссию, и дом не зачислили в счет алиментов.

Участились случаи, когда жилье оформляют с условием дожития. В Виннице отец живет в общежитии, завел другую семью. Чтобы рассчитаться по алиментам, оформил на дочь от первого брака свою комнату. Но с условием, что он имеет право дожить там до смерти. Такой способ возможен, если согласен ребенок и тот, кто проживает на данный момент с ним.

Есть случаи, когда родители вместо алиментов покупают детям автомобили. Стоимость машины должна равняться сумме долга.