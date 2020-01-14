— В течение года в Польше успевают поработать около 1,5 миллиона украинцев. Половина едет на заработки на три месяца. Четвертая часть трудовых мигрантов задерживается на пол года. С января в Польше выросла минимальная заработная плата. Это еще увеличит интерес к соседней стране. Обычно украинцы зарабатывают 600-800 евро в месяц: 16-21 тысячу гривен. Работают преимущественно в сфере строительства, транспорта и логистики, промышленности, — говорит 43-летний Василий Воскобойник, президент Всеукраинской ассоциации компаний по международному трудоустройству.

Украинцы готовы менять страны для работы. Какие станут актуальными в этом году?

— Половина тех, кто сейчас работает в Польше, хотят переехать в Германию. Но туда не все смогут попасть. В частности, Германия не готова принимать неквалифицированных рабочих, которые не знают немецкого языка. Потенциально украинцам интересны все европейские страны, где можно быстро найти рабочие места и заработать неплохие деньги за 2,5–3 месяца.

Компаниям-посредникам платят в среднем $100-300 за трудоустройство. Они помогают оформить рабочую визу. Сам работник оплачивает дорогу, страховку, перевод документов, если надо. Будет ли бесплатное жилье, питание — зависит от работодателя. В Польше многие компании оплачивают проживание работников.

Есть случаи, когда украинцы легально работают в Германии?

— Там нужны специалисты различной квалификации. Но главное условие — знание языка. В Украине спрос на курсы немецкого вырос в разы. Еще нужно пройти процедуру подтверждения уровня образования, сдать дополнительные экзамены. Пока большинство украинцев работают в Германии нелегально. Преимущественно имеют польские рабочие визы. Зарплаты стартуют от 1600 евро — 44 тысячи гривен.

Как трудовая миграция влияет на украинский рынок труда?

— С каждым годом будет ощущаться все больший дефицит рабочей силы. Потому что зарплаты в Украине значительно меньше европейских. Поэтому активно едут на заработки. Также население постоянно уменьшается из-за плохой демографии. Очевидно, что наша экономика не имеет больших перспектив без привлечения рабочей силы из более бедных стран.

Правительство планирует поощрять украинцев возвращаться домой. Это возможно сделать?

- Только в прошлом году в Польше количество граждан, вернувшихся домой, превысило число тех, кто уехал на заработки. Это после 25 лет роста экономики. Поэтому Украине не стоит надеяться на скорое возвращение трудовых мигрантов. Нужно разработать стратегию, которая будет включать различные мероприятия. Начиная с возможностей открытия малого бизнеса, заканчивая созданием условий для роста экономики, повышения уровня жизни.