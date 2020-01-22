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четверг, 23 января 2020 00:00

Банки будут штрафовать за обман клиентов

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С 20 января вступил в силу закон о защите прав потребителей финансовых услуг. Его Верховная Рада приняла в сентябре 2019‑го.

Теперь банки обязаны раскрывать полную и актуальную информацию об условия предоставления услуг. В частности, стоимость кредитов, включая комиссии и платежи за дополнительные услуги, условия досрочного возвращения кредита, возможные штрафы. До марта будет действовать переходный период, чтобы банки имели время приспособиться к новым условиям работы. В июне на сайтах финучреждений появятся калькуляторы для расчета расходов и доходов клиентов от операций. Изменится реклама финансовых услуг. Должна содержать подробную информацию о стоимости, условиях услуг и рисках. За нарушение прав потребителей придется уплатить штраф в размере от 300 до 800 минимумов доходов граждан. Это 5100-13 600 грн.

— Сегодня банки массово нарушают права клиентов, — говорит адвокат 46-летний Ростислав Кравец. — Чаще всего не предоставляют полную информацию. В большинстве случаев человек, который берет потребительский кредит, не читает условия договора. Просто заполняет стандартную анкету. Текст договора ему советуют найти на сайте финучреждения. Во-первых, это сделать не так просто. Во-вторых, документы напечатаны и сформированы таким образом, что даже специалистам трудно разобраться в них. Не впервые слышим о требованиях законодательства, запрещающих скрытые комиссии, платежи. Все равно бывают случаи, когда банки пакет документов формируют так, что потребитель не понимает, за что платит. Например, клиентам навязывают услуги страховых компаний. Угрожают, что без этого не удастся получить деньги. На самом деле страховка не является обязательным условием выдачи кредита.

Чтобы не стать жертвой нечестных банкиров, следует внимательно читать условия договоров. Не слушайте работников, которые торопят подписать соглашение сегодня. Этого нельзя делать, пока не узнаете все условия получения кредита.

Автор: Маргарита ДИКАЛЮК
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