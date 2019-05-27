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понедельник, 27 мая 2019 16:23

За рубежом родилось рекордное количество украинских детей — эксперт объяснила цифры

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За рубежом родилось рекордное количество украинских детей — эксперт объяснила цифры
За четыре дня, с 13 по 17 мая в консульском отделе посольства Украины было зарегистрировано гражданами 60 новорожденных.Фото:ivona.bigmir.net

За последний месяц в Польше произошел настоящий украинский "бэбибум". Только за четыре дня, с 13 по 17 мая в консульском отделе посольства Украины было зарегистрировано гражданами 60 новорожденных.

Проведенное два года назад социологическое исследование показало, что 72% украинцев хотят, чтобы их дети учились за границей. Такой результат доказывает полное уныние украинского общества в будущем своей страны. Потому что, на самом деле, отправлять своих детей учиться в иностранные университеты могут скорее себе позволить люди, у которых есть доходы, чтобы платить жизнь на обучение своих чад. Это делается для того, чтобы молодые украинцы получали дипломы западного образца и имели возможность устроиться на работу за пределами Украины. То есть, фактически превратиться в эмигрантов.

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"Украинцы не отчаялись в отечественном высшем образовании. Они не понимают перспектив развития в своей стране, идеи и визе которые бы вдохновляли их представлять будущее своих детей именно здесь. Люди не видят перспектив в Украине, они начинают искать их за границей, в первую очередь в соседних государствах. Особенно такое поведение присуще активным гражданам", - считает Светлана Фищенко, Вице-президент Всеукраинской ассоциации компаний по международному трудоустройству.

В последние 5 лет трудовая миграция из Украины в страны Европы имела маятниковый характер, когда человек ехал на некоторое время (3-6 месяцев) работать за границу, затем возвращался и искал трудоустройство дома. В случае, когда не находила, то снова отправлялась на подработку. Такой график жизни и работы сильно бьет по семьям трудовых мигрантов, в которых мужчина с женщиной привыкают жить отдельно и плохо влияет на детей, что месяцами не видят родителей. Конечно, трудовые мигранты пытаются исправить эту ситуацию и ехать работать за границу семейными парами. Особенно легко таким образом поступать молодым людям, не оставляющим дома детей. И нормально, что они рожают детей в тех странах, где живут и работают. Доподлинно неизвестно, сколько украинских малышей регистрируется гражданами Украины, а сколько нет. Понятно, что есть какой-то процент людей, которые не хотят предоставлять украинское гражданство своим детям, а регистрировать их как поляков, чехов, итальянцев и т.д. Во-первых, в Украине запрещено двойное гражданство, а во-вторых, оно не имеет ценности в глазах трудовых мигрантов, потому что не дает им защиту, помощь, надежду.

Украинцы, рожденные за рубежом, с самого детства будут интегрированы в европейское сообщество. Они будут расти в стабильном обществе, где есть ориентиры развития и перспективы.

"Конечно, молодежь узнает от родителей о своем этническом происхождении и может случиться так, что и захотят приехать на землю предков и посмотреть на местную жизнь. И что они увидят – бедное, коррумпированное, депрессивное общество хотя и несколько отсталую в экономическом отношении страну, но с передовой культурой, большими реализованными инфраструктурными проектами и развитой демократией? Изменения по отношению к трудовым мигрантам со стороны государства должны состояться "еще вчера", но и сегодня не поздно начать эту работу. Увеличение рождаемости украинцев за рубежом является четким маркером того, что мы начинаем терять граждан навсегда. Этому процессу нужно помешать и во главе этой работы должен стать правительство государства вместе с представителями бизнеса и общественных организаций", - добавила эксперт.

Украинцы массово едут работать за границу. Так, после введения безвизового режима со странами ЕС количество резюме соискателей, готовых к переезду, выросло в 4 раза. За рубежом украинцы преимущественно ищут работу в сфере домашнего персонала.

Автор: Светлана Фищенко
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