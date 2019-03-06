Каждый второй заробитчанин хочет остаться за границей

49% украинцев, которые когда-либо работали за границей, хотят уехать в другие страны на постоянное место жительства Фото: Главком

Каждый второй украинский трудовой мигрант хочет остаться жить в другой стране.

Такие данные были обнародованы во время Международного стола "Quo vadis, украинцу?", который состоялся во вторник 5 марта в "Острожской академии".

49% из украинцев, которые когда-либо работали за границей, хотят уехать в другие страны на постоянное место жительства. Из них 13% уже делают определенные шаги для этого, остальное – ждет благоприятные условия. 61% из тех, кто планирует эмигрировать, отдают предпочтение Польше, 17% – Германии, 11% – Чехии, на пользу России высказались лишь 0,5% опрошенных.

39% не готовы покинуть родину при каких обстоятельствах. 12% респондентов колеблются с ответом. Результаты исследования показали, что 64% трудовых мигрантов из Украины планируют в дальнейшем работать за границей, из них 82% – в течение 2019 года. Об этом свидетельствует социологический опрос, реализованное Центром социальных исследований Национального университета "Острожская академия". Исследователи опросили 1025 респондентов возрастом от 18 лет из всех регионов Украины, за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей.

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Анализ опыта работы украинцев в Польше показал, что на тяжелые условия труда и плохие жилищные условия жалуются 25%. Именно это заставило бы прекратить работу в Польше 30% респондентов. Еще 6% опрошенных сетуют на негативное отношение местного населения к украинцам.

Самым трудным в работе за рубежом для 13% трудовых мигрантов есть тоска по семье. Главными причинами, которые побуждают украинцев выезжать на работу за границу, является низкая заработная плата (45%) и сложная экономическая ситуация в стране (32%).

"Исследование подтвердило, что Украина пока что будет оставаться страной-донором человеческих ресурсов для рынков труда ЕС, ведь трудовая миграция – это все популярнее среди украинских граждан жизненный выбор и модель работы", – отметил Павел Кулага, председатель Комитета по вопросам миграции и трудоустройства Польско-украинской хозяйственной палаты.

"Трудовая миграция у наших соседей началась раньше и они задумались над тем, каким образом можно обеспечить рост экономики в условиях низкой рождаемости и оттока граждан за рубеж. Реалистичный выход был найден только один – привлечение трудовых мигрантов из других стран к себе. Украине надо последовать этому примеру и вводить подобные программы. Только делать это нужно с умом, не открывая границы для всех подряд, а держать процесс под контролем", - сказал Василий Воскобойник, президент Всеукраинской ассоциации компаний по международному трудоустройству.

Всеукраинская ассоциация компаний по международному трудоустройству является неприбыльной общественной организацией, которая занимается вопросами и проблемами, связанными с трудоустройством за рубежом граждан Украины. Членами ассоциации являются независимые частные компании, предоставляющие услуги в сфере международного трудоустройства. Ассоциация существует ради координации усилий всех участников рынка трудоустройства за рубежом и эффективной защиты интересов украинских работников, что собираются искать работу за пределами Украины.