Что в первую очередь надо на заработках в Англии

Консультант по трудоустройству Антон Угляр: "Финансовый год в Англии начинается 6 апреля. В течение года работодатель платит за работника налоги"

На заработках в Великобритании самое главное найти жилье и хоть какую-то работу.

Об этом в интервью gazeta.ua рассказал Антон Угляр, который девять лет живет и учится в Лондоне.

"Украинки часто устраиваются уборщицами или ухаживают за детьми. Иногда работают в ресторанах. Мужчины - на стройках. Для этого достаточно иметь CSCS-карту. Это подтверждение, что человек сдал экзамен по технике безопасности и имеет право быть на строительной площадке. С этой картой не спрашивают ни паспорта, ни эмиграционного статуса. Другой вопрос - как заплатят. Чтобы рассчитались официально, надо иметь счет и налоговый номер", - говорит Антон Угляр.

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Он помогает работникам получить необходимые документы, иногда - найти работу.

"Получение номера налогоплательщика - National Insurance Number - выглядит так. Человек дает паспортные данные, адрес и контактный телефон, а также дату, когда приехала в Британию. Я от имени этого человека звоню в центр трудоустройства. Договариваюсь о дате интервью. Такая встреча нужна - чтобы подтвердить личность заявителя и подлинность его документов. Через два-три дня иду с ним как переводчик. Очередей там нет - все по предварительным записям. Но если опоздал более чем на 15 минут, просят записаться заново", - продолжает Антон Угляр.

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Через две-три недели человек по почте получает номер плательщика налога. Его выдают пожизненно, то есть никогда не меняется. Также налоговый номер можно купить - европейцы изготавливают их в Англии и дают в пользование или продают.

"В течение года работодатель платит за работника налоги. Я помогаю возвращать часть из них. Подаем декларацию о доходах в налоговую службу, считаем, сколько человек заработал и сколько уплачено налогов. Указываем, какие были бизнес-расходы. Эта сумма и дает право претендовать на возврат части денег", - говорит консультант.

За такую услугу берет 8-10% от суммы, которую вернуло государство.

В Министерстве социальной политики Украины считают, что миграция украинцев за границу существенно сократится через 2-3 года. Именно тогда средний уровень зарплаты в Украине достигнет 15 тыс. грн.