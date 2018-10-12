Что можно купить за минимальную зарплату в Лондоне

В Лондоне Продукты дешевле на рынке. Хотя английские зарплаты позволяют не экономить на еде, говорит Антон Угляр

В Лондоне минимальной зарплаты достаточно, чтобы оплатить жилье, проезд и питание.

Об этом в интервью gazeta.ua рассказал финансовый консультант Антон Угляр, который 9 лет учится и живет в столице Англии Лондоне. Он родом из Тернопольщины. Помогает заробитчанам получить необходимые документы.

"Минимальная зарплата – это 7,8 фунта стерлингов в час. Рабочий день – 8 часов. Неделя – 40. На 300 фунтов в неделю можно прожить. Примерно 65-70 фунтов нужно потратить за место в комнате. На проезд – 40 фунтов. И еще пусть 70 – на питание. Как правило, зарплату выплачивают еженедельно", - говорит эксперт.

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По его наблюдению, лондонские цены на продукты немного выше украинских. Но и покупательная способность больше. Продукты доступны для всех заробитчан.

"Буханка хлеба стоит 1 фунт. Литр бензина чуть больше. Человек может заработать за час на 7 литров горючего. Продукты дешевле на рынке. Хотя английские зарплаты позволяют не экономить на еде", - уверяет Угляр.

На стройке подсобником, без профессии, платят около 70 фунтов в день. Если освоить профессию, можно рассчитывать на 120-150 фунтов.

С начала года в Украине стремительно дорожали овощи борщового набора, мясо и социальный хлеб. До конца года свинина и говядина будут добавлять по 1-1,5 гривны ежемесячно.