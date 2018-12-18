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среда, 19 декабря 2018 00:15

10 фактов об Украине глазами иностранцев

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10 фактов об Украине глазами иностранцев
Социолог Томми, психолог Джейк и биотехнолог Крис полтора месяца обучали львовских детей китайского языка Фото: zaxid.net

Трое студентов из Гонконга социолог Томми, психолог Джейк и биотехнолог Крис полтора месяца обучали львовских детей китайского языка и традиционных забав на летнем лагере в школе "Будукан".

Они поделились впечатлениями и назвали 10 интересных фактов об Украине, которые стоит знать путешественникам, пишет zaxid.net.

1. Здесь принято каждый раз оставлять чаевые. Поскольку в ресторанах нет комиссии за обслуживание, здесь за правило оставлять небольшие чаевые после каждого приема пищи.

2. Много коррупции в правительстве. Из наших разговоров с друзьями в Украине действительно понятно,что есть коррумпированное правительство - всегда можно заплатить деньги для решения проблем с правительством.

3. Есть религиозное разделение между Западом и Востоком Украины. Здесь мы впервые услышали о сложном разделение на католицизм и православие, имеющие различные сферы влияния.

4. Ориентация на Россию на основе географических факторов и прошлого опыта. После путешествия в Украину мы больше понимаем отношения между Украиной и Россией. Восточная Украина является более пророссийской из-за географической близости. Однако, с другой стороны, пожилые люди более пророссийские из-за их воспоминаний об СССР.

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5. Независимо от того, сколько остановок вы проехали или сколько времени провели в общественном транспорте, цена будет одинаковой. Общественный транспорт здесь удобный и недорогой. Поскольку правительство в основном владеет всем общественным транспортом, стоимость проезда является постоянной и честной. Это просто отличный пример по сравнению с практикой в Гонконге.

6. Украинцы доедают все, что на тарелках. Это очень похоже на китайскую культуру – не тратьте еду!

7. Здесь пряное пиво не острое, а сладкое. Так называемое пряное пиво является хорошим пиар-ходом, чтобы привлечь людей пить пиво. Здесь мы постоянно потребляли пиво. Дома обычно мы этого не делаем. Сладкое пиво – действительно вкусное, у нас такого нет!

8. Вы можете обменять валюту на каждом месте. Обменники есть везде – просто убедитесь, что выбранный обменник не с низким обменным курсом! Украинские цены для людей из Гонконга кажутся фантастически низкими. В Гонконге мы должны оплатить двойную или тройную сумму, чтобы получить то же самое!

9. Вместимость общественного транспорта превосходит наше воображение. Рекомендуем покататься общественным транспортом в час пик. Вы будете поражены тем, сколько людей может перевезти автобус!

10. Украина безопасна! Мы больше не верим гонконгским СМИ, которые всегда пишут, что Украина – это опасное место. Ни в коем случае! Возможно, азиатские лица и непривычные для украинцев, и большинство украинцев с которыми мы встречались, относились к нам очень хорошо.

Шеф-повар Резо Теймуразов 20 лет работал в лучших ресторанах Грузии. Полтора года назад переехал в Винницу. За это время с его помощью в городе открыли два ресторана - "Батискаф" и "Georgian Factory". Почему выбрал для жизни Винницу, чем поразила местная кухня и каким видит будущее Украины Резо Теймуразов рассказывает Gazeta.ua

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