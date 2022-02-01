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вторник, 01 февраля 2022 09:32

В Украине объявили штормовое предупреждение

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Во вторник, 1 февраля, по всей территории Украины объявили штормовое предупреждение. Ожидается гололедица на дорогах.

Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС Украины.

Из-за непогоды в Украине объявили первый уровень опасности, желтый.

Подчеркивается, что такие погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог и улицах.

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Также 1 февраля на высокогорье Закарпатской и в горах Ивано-Франковской, Львовской областей сохранится снеголавинная опасность - третий уровень.

В этот день туристам советуют воздерживаться от похода на высокогорье, поскольку ухудшение погодных условий может представлять угрозу для здоровья и жизни.

Автор: Укргидрометцентр
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1 февраля в Украине не будет существенных осадков, но немного подморозит. В ближайшую ночь прогнозировали -2...8°C. Ветер преимущественно западного направления, угомонится до умеренного. В Киеве февраль начнется свежей погодой - ночью до -5°C, днем 0...-2°C. Гололедица, но без серьезного или мокрого снега.

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Дата
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  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
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