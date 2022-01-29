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воскресенье, 30 января 2022 06:30

Сегодня узнаем, придут ли лютые морозы

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Сегодня узнаем, придут ли лютые морозы
Если сегодня на небе много облаков, то ожидайте вьюгу. В такую примету верили наши предки. ФОТО: pixabay.com

Сегодня христиане вспоминают святого Антония Великого. С 30 января у наших предков было связано множество примет и верований.

Люди в этот день старались молиться Богу и святому, чтобы последний месяц зимы был не сильно морозным. Переживали, что если придут сильные холода, то может не хватить корма для скота.

Из примет украинцы больше всего верили в следующие:

- Теплая погода – к быстрому приходу сильных морозов;

- Если началась оттепель, то весна будет ранней;

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- Солнце вышло из-за облаков в полдень – весна скоро придет;

- Много облаков – к метели.

Антоний Великий родился в 251 году в Египте. После смерти отца раздал все свое имущество бедным и пошел жить в пустыню. Впоследствии перебрался на гору у реки Нил. Святой в течение жизни ограничивал себя во всем, постоянно молился и соблюдал пост. Скончался в 356 году.

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