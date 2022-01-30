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воскресенье, 30 января 2022 20:00

Гороскоп на 31 января – 6 февраля: астролог назвали 3 самых счастливых знака зодиака

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Гороскоп на 31 января – 6 февраля: астролог назвали 3 самых счастливых знака зодиака
Солидная сумма придет в кошельки Весов и Скорпионов. Фото: pixabay.com

Неделя с 31 января по 6 февраля сплотит украинцев. Активизируются волонтерские движения. Будем прощать, любить ближних и помогать друг другу. Об этом Gazeta.ua рассказала астролог Елена Максимова.

"Ценьте тех, кто поддерживал в прошлом году, – говорит астролог. – Эти люди будут вам хорошими наставниками и верными друзьями. Во вторник легко забеременеть. Шанс стать родителями имеют те, кто много лет лечится от бесплодия. В среду будет предложена новая работа. Красить волосы лучше в четверг. Это неудачное время для ремонта в квартире, приобретения мебели и техники. Солидная сумма придет в кошельки Весов и Скорпионов. Самыми счастливыми на этой неделе себя почувствуют Овны, Львы и Рыбы. Присматривайтесь к предложениям, которые поступят в среду и субботу".

Овен (21 марта – 20 апреля)

На себя времени не хватит. Будете заняты детьми. Будете заниматься будущим семьи. Не стоит увольняться и отправляться на заработки. Денег это не принесет.

Телец (21 апреля – 20 мая)

Хватит расстраиваться из-за критики. Кто бы что ни говорил, делайте свое дело честно – и результат не заставит себя ждать. Возлюбленные пригласят в кинотеатр. Посмотрите романтическую комедию или боевик.

Близнецы (21 мая – 21 июня)

Думайте о хорошем. Много ваших мечтаний сбудется. К вам придут гости, нечестные на руку. Сохраняйте деньги и украшения в надежном месте.

Рак (22 июня – 22 июля)

Ваша инициативность поможет добиться желаемого. Заработки растут. Вовремя выплатят премию и аванс. Нагло будут вести себя соседи и коллеги. Воздержитесь от публичных замечаний в их адрес.

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Лев (23 июля – 23 августа)

Будьте смелы и настойчивы. Контролируйте действия детей, но не учите их жить. Ваши советы поймут только тогда, когда сами набьют шишки. Деньги поступят в понедельник. Их будет хватать на все прихоти.

Дева (24 августа – 23 сентября)

Не хватайтесь за денежные предложения, которые поступят во вторник. Они ненадежны. Проанализируйте дела, которые лучше всего удавались в прошлом году. Это будет кормить и в этом году.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Сосредоточьтесь на работе. Деньги будут идти к вам, почувствуете себя независимыми и успешными. Найти общий язык с детьми труднее. Не пытайтесь удержать их дома.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

В среду покупайте вещи, которые сделают ваш дом уютным. Следует сменить подушки, матрасы, сделать химчистку диванов. Перед непростым выбором поставят компаньоны.

Стрелец (23 ноября – 21 декабря)

Хватит верить обещаниям. Сторонитесь тех, кто много говорит, но мало делает. Тревожный сон спровоцирует беспокойство. Не зацикливайтесь. Ему не суждено сбыться. Деньги поступят, откуда не ожидали.

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Козерог (22 декабря – 20 января)

Будете чувствовать себя "в шоколаде". Неприятности будут обходить. Давайте советы и делитесь опытом с младшим поколением. Не откладывайте покупку компьютеров и смартфонов. Они облегчат работу.

Водолей (21 января – 20 февраля)

Будете чувствовать себя счастливчиком, потому что все будет удаваться. Пока другие будут искать выход из сложной ситуации, вы сможете хорошо заработать. Возлюбленные стараются угодить вам с подарком. Идите навстречу.

Рыбы (21 февраля – 20 марта)

Хватит колебаться и бояться перемен. Скромные натуры останутся в последнем вагоне. Помните, только у смелых есть счастье. Вы сумеете добиться большего. Не спешите с покупками, потому что обманете сами себя.

Астролог рассказала, почему так особенны последние выходные января.

Автор: Gazeta.ua
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30
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