Синоптики рассказали, какую погоду ждать киевлянам в феврале

В феврале киевлян ожидают такие же перепады температуры, как и в другие месяцы зимы.

В частности, погода в Киеве будет морозной и со снегопадами, прогнозируют синоптики Wismeteo.

Снегопады с морозами будут периодически сменяться на оттепели.

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В первой половине февраля температура воздуха с каждым днем будет снижаться. Ожидаются морозы до -15°С.

Осадков будет не так много – почти каждую неделю по несколько дней.

Автор: Wismeteo Прогноз погоды на февраль

В субботу-воскресенье фронты северо-западного циклона будут перемещаться по Украине, они повлекут за собой снег, мокрый снег и его налипание, гололед и сильный ветер западных направлений.