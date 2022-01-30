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воскресенье, 30 января 2022 14:41

Синоптики рассказали, какую погоду ждать киевлянам в феврале

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В феврале киевлян ожидают такие же перепады температуры, как и в другие месяцы зимы.

В частности, погода в Киеве будет морозной и со снегопадами, прогнозируют синоптики Wismeteo.

Снегопады с морозами будут периодически сменяться на оттепели.

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В первой половине февраля температура воздуха с каждым днем будет снижаться. Ожидаются морозы до -15°С.

Осадков будет не так много – почти каждую неделю по несколько дней.

Автор: Wismeteo
  Прогноз погоды на февраль
Прогноз погоды на февраль
В субботу-воскресенье фронты северо-западного циклона будут перемещаться по Украине, они повлекут за собой снег, мокрый снег и его налипание, гололед и сильный ветер западных направлений.
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Дата
30
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