На Украину надвигается мощная непогода: прогноз на выходные

В субботу-воскресенье фронты северо-западного циклона будут перемещаться по Украине, они повлекут за собой снег, мокрый снег и его налипание, гололед и сильный ветер западных направлений.

Мощные осадки ожидаются 30 января, сообщает синоптик Наталья Диденко в Facebook.

"Атлантика нам явно симпатизирует. Если вы собрались куда-то выбираться по делам или в гости, лучше в субботу. Сухие паузы без существенных осадков завтра днем ожидаются на Западе, Юге, Севере и в Винницкой области. В ночь на воскресенье сухо будет в Центре и на Востоке", - говорится в сообщении.

Температура воздуха в большинстве областей Украины существенно не изменится, днем будет колебаться около нуля. В ночь на воскресенье подморозит, столбики термометров будут показывать -2...6°C.

В Киеве ночью 29 января ожидается снег, днем в субботу ничего серьезного, в ночь на 30 января без осадков, а вот днем в воскресенье в столице осадки могут быть интенсивными.

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Автор: facebook.com/tala.didenko В воскресенье в столице осадки могут быть интенсивными

Сильный порывистый ветер в столице будет царить оба ближайших дня. Температура воздуха будет колебаться около нуля, только ночью 30 января снизится до -4...6°C.

"Погода обещает быть крайне неравномерной - прибежал снег, побежал дальше, рванул ветер, притих, насыпало мокрого снега, подтаяло, сыпануло снега. Утром в воскресенье очень скользко. Словом, есть за чем понаблюдать на улице, за окном и в своей аптечке", - добавила синоптик.

28 января на Западе Украины существенно ухудшится погода. В восьми областях объявили штормовое предупреждение. Ожидается значительный снег, метели и сильный ветер.