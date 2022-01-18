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вторник, 18 января 2022 18:29

Аэропорт "Киев" возобновил работу после непогоды

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Аэропорт &quot;Киев&quot; возобновил работу после непогоды
Ситуация стабилизировалась, сообщили в аэропорту. Фото: @KyivAirport

Ситуация с задержкой и отменой рейсов в Киев и из столицы из-за непогоды уже стабилизировалась.

Об этом сообщил международный аэропорт "Київ" агентству "Інтерфакс-Україна".

"Сегодня были плохие погодные условия, поэтому была отмена по рейсам. В связи с этим авиакомпания Wizz Air приняла решение лететь во Львов.

Пока ситуация у нас стабилизировалась", - рассказали в аэропорту.

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Во вторник, 18 января, в аэропорт Львова направили пять самолетов, которые не смогли приземлиться в Киеве. Все пассажиры пересели в автобусы и отправились в Киев.

В Украине из-за ухудшения погоды без света осталось 349 населенных пунктов. Больше всего отключений было в Киевской области.

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Дата
18
января

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