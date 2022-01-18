Более 300 населенных пунктов в 10 областях остались без света

Непогода оставила без света 349 населенных пунктов в десяти областях. Фото: ua.depositphotos.com

В Украине из-за ухудшения погоды на утро 18 января без света остались 349 населенных пунктов.

Отключения зафиксировали в 10 областях, сообщает пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Больше всего отключений в Киевской области - в 93 населенных пунктах. Далее следуют Житомирская - 68, Тернопольская - 57, Черниговская - 42, Львовская - 31, Хмельницкая - 29, Черновицкая - 18, Кировоградская - 6, Закарпатская - 3, Волынская - 2.

К возобновлению электроснабжения привлекли бригады облэнерго.

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Другие последствия непогоды 17 января зафиксировали в Ивано-Франковской и в Черновицкой областях.

В селе Загайполь Коломыйского района в результате шквального ветра повреждена крыша дома культуры на площади 30 м2. Жертв и пострадавших нет.

Сильный ветер повредил крыши жилого дома и торгово-офисного здания в Черновцах. А также крыша школы в селе Валя Кузьмина Черновицкого района. На территории области распилили и убрали три поваленных дерева. Жертв и пострадавших нет.

В Киеве 18 января из-за непогоды произошел сбой в работе общественного транспорта. Причина - поваленные деревья.