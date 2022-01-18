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вторник, 18 января 2022 08:21

Непогода в Киеве спровоцировала масштабный сбой в работе транспорта

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Непогода в Киеве спровоцировала масштабный сбой в работе транспорта
В Киеве из-за непогоды произошел сбой в работе общественного транспорта. Фото: t.me/KyivCityOfficial

В Киеве 18 января из - за непогоды произошел сбой в работе общественного транспорта.

В частности, причиной сбоя стали упавшие деревья, сообщили в Киевпасстрансе.

Задерживается движение трамваев №12, 17 по Лесной трассе.

Также изменено движение автобусов №37 на ул. Бударин - они ездят через Чайку.

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Изменено движение автобусов №104 по ул. Лермонтова (Бортничи). Они ездят до ул. Промышленной.

Задерживается движение трамваев №12, 17, 19 на площади Шевченко по техническим причинам.

На местах работают соответствующие службы и устраняют последствия ненастья.

18 января в большинстве областей Украины прогнозируется снег.

Температура воздуха удерживается на отметках -4...+1°С. Будет донимать порывистый ветер до 15-20 м/с

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Дата
18
января

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