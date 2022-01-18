Непогода в Киеве спровоцировала масштабный сбой в работе транспорта

В Киеве 18 января из - за непогоды произошел сбой в работе общественного транспорта.
В частности, причиной сбоя стали упавшие деревья, сообщили в Киевпасстрансе.
Задерживается движение трамваев №12, 17 по Лесной трассе.
Также изменено движение автобусов №37 на ул. Бударин - они ездят через Чайку.
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Изменено движение автобусов №104 по ул. Лермонтова (Бортничи). Они ездят до ул. Промышленной.
Задерживается движение трамваев №12, 17, 19 на площади Шевченко по техническим причинам.
На местах работают соответствующие службы и устраняют последствия ненастья.
18 января в большинстве областей Украины прогнозируется снег.
Температура воздуха удерживается на отметках -4...+1°С. Будет донимать порывистый ветер до 15-20 м/с
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