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вторник, 18 января 2022 07:47

Срывает крыши и переворачивает авто: несколько стран страдают от мощных метелей
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В Канаде местами выпало более полуметра снега. Местным приходится самостоятельно откапывать свои машины
Фото: facebook.com/AleksandrHudzevaty
В Канаде местами выпало более полуметра снега. Местным приходится самостоятельно откапывать свои машины
В Канаде местами выпало более полуметра снега. Местным приходится самостоятельно откапывать свои машины
В Канаде местами выпало более полуметра снега. Местным приходится самостоятельно откапывать свои машины
В Канаде местами выпало более полуметра снега. Местным приходится самостоятельно откапывать свои машины

Польша, Латвия и Канада страдают от мощных вьюг.

Там отсутствует электроснабжение, свалены деревья и отмененные рейсы, рассказали в ТСН 18 января.

В соседней Польше снежный ураган был такой силы, что переворачивал грузовики, срывал с домов крыши и ломал деревья. Люди говорят, что слышали грозу – это очень редкое явление зимой.

Более 30 тысяч населения остались без света. Пострадали по меньшей мере два человека.

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В Латвии из-за снега и шквалов многие также теперь сидят без света. Порывы ветра доходят до 32 м/с. На аэродромах не могут приземлиться самолеты. Поэтому многие рейсы задержались.

Бурлит ненастье и за океаном. В Канаде местами выпало более полуметра снега. Местным приходится самостоятельно откапывать свои машины, потому что снегоуборочная техника не может справиться с таким нашествием. В аэропорту Торонто из-за метели уже отменили треть рейсов.

Мощный зимний шторм принес сильный снегопад и гололед в некоторые части США и Канады. Ненастье оставило без света более 145 тыс. человек.

Дорожные патрули сообщают о сотнях аварий. В некоторых районах ожидается свыше 30 см снега. В крупнейшем городе Канады Торонто должно выпасть до 20 см. Осадки и лед могут привести к отключению электроэнергии и повреждению деревьев.

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Дата
18
января

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