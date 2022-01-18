Снегопад с порывистым ветром накроет Украину

18 января в большинстве областей Украины прогнозируется снег.
Температура воздуха удержится на отметках -4...+1°С. Будет донимать порывистый ветер до 15-20 м/с, сообщают синоптики Укргидрометцентра.
В большинстве областей Украины будет преобладать облачная и влажная погода. На дорогах местами гололедица.
Снегопады обойдут только Закарпатскую, Волынскую, Ровенскую области и южные регионы.
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Температура воздуха на западе днем 0...-3°С, ночью -2...-5°С, на севере днем -2...-4°С, ночью -4...-6°С.
На востоке днем +1...-3°С, ночью -1...-4°С. На юге днем -1...+2°С, ночью -1...-3°С. В центре днем -2...-4°С, ночью -3...-6°С.
В Киеве сегодня тоже будет снежить. Днем ожидается -2...-4°С, а ночью -4...-6°С.
Зима 2021-2022 годов в Украине будет теплее обычного и с дефицитом осадков.
В феврале может быть весенняя погода.
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