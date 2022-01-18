Снегопад с порывистым ветром накроет Украину

В Украине 18 января ожидаются снегопады. Ночью похолодает до -6°С. Фото: t.me/KyivCityOfficial

18 января в большинстве областей Украины прогнозируется снег.

Температура воздуха удержится на отметках -4...+1°С. Будет донимать порывистый ветер до 15-20 м/с, сообщают синоптики Укргидрометцентра.

В большинстве областей Украины будет преобладать облачная и влажная погода. На дорогах местами гололедица.

Снегопады обойдут только Закарпатскую, Волынскую, Ровенскую области и южные регионы.

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Температура воздуха на западе днем ​​0...-3°С, ночью -2...-5°С, на севере днем ​​-2...-4°С, ночью -4...-6°С.

На востоке днем ​​+1...-3°С, ночью -1...-4°С. На юге днем ​​-1...+2°С, ночью -1...-3°С. В центре днем ​​-2...-4°С, ночью -3...-6°С.

В Киеве сегодня тоже будет снежить. Днем ожидается -2...-4°С, а ночью -4...-6°С.

Зима 2021-2022 годов в Украине будет теплее обычного и с дефицитом осадков. В феврале может быть весенняя погода.