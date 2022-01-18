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вторник, 18 января 2022 16:23

В "Жулянах" не смогли посадить ряд самолетов - направили во Львов
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Фото: Игорь Сидин, facebook.com/lvivinternationalairport

Во вторник, 18 января, в аэропорт Львова направили пять самолетов, которые не смогли приземлиться в Киеве из-за непогоды.

Об этом сообщила пресс-служба Международного аэропорта "Львов".

"Во Львов на кофе. Из-за непогоды в столице, сегодня львовский аэропорт стал запасным для киевского аэропорта "Жуляны", - сообщили в аэропорту.

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Речь идет о рейсах:

- WZZ6232 из Пардубицы;
- WZZ6278 из Вильнюса;
- WZZ6270 из Вроцлава;
- WZZ1567 из Варшавы;
- WZZ6044 из Рима.

Отмечается, что все пассажиры, вынужденно прибывшие во Львов, пересели в автобусы на Киев.

Украинская лоукост-авиакомпания SkyUp планирует запустить прямые рейсы в Австрию, Испанию и Грецию из Львова, Харькова и Запорожья. Обновленная полетная программа заработает с весны 2022 года.

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Дата
18
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