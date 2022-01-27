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четверг, 27 января 2022 12:12

Метели и ветер: над Украиной будет господствовать циклон Marie

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В Украину снова идут сильный ветер, осадки и налипание мокрого снега.

В пятницу атмосферные фронты циклона Marie принесут снег, мокрый снег, а на Юге - с дождем, сообщает синоптик Наталья Диденко в Facebook.

"Если собираетесь завтра шастать в местные командировки или неожиданно выпало свободное время, проведите его на улице, но так, чтобы не простудиться. Наденьте что-то защищающее от мокрых ног, накрутите шарфик вокруг шеи, обязательно - шапку", - говорится в сообщении.

Автор: facebook.com/tala.didenko
  По Украине ходят атмосферные западные фронты с ветрами
По Украине ходят атмосферные западные фронты с ветрами

Местами ожидается налипание мокрого снега. Ветер юго-западного направления будет задувать и завевать до штормового на Западе и Севере.

В Центре, на Востоке и Юге ветер еще побудет умеренным, однако и там в субботу усилится до 15-20 м/с. Температура воздуха ближайшей ночью еще побудет низкой на Востоке, в Центре и даже на Юге, -3...8°C, в Сумской и Харьковской областях до -8...11°C. В течение дня повсюду в Украине будет около 0°C, на Юге до +1...4°C.

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В Киеве пятница предполагается ветреной, со снегом, мокрым снегом и его налипанием. Днем будет 0...+2°C.

"Пока по Украине ходят атмосферные западные фронты с ветрами преимущественно западных направлений, поэтому влаги и скачков давления будет хватать. Погода - стремительная, бурная, но адекватная украинскому климату", - добавляет синоптик.

27 января в западных и северных областях ожидается мокрый снег и дождь. Температура воздуха в течение суток будет в пределах от -12°C до +2°C

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Дата
27
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