Снег с дождем задержатся в Украине, но не везде

27 января в западных и северных областях ожидается мокрый снег и дождь.
Температура воздуха в течение суток будет находиться в пределах от -12°C до +2°C, сообщает Укргидрометцентр.
В западных областях синоптики прогнозируют ветер с запада, его скорость составит 7-12 м/с с порывами до 20 м/с. В Карпатах – порывы до 25 м/с. На остальной территории страны ожидается юго-западный ветер 5-10 м/с.
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Температура воздуха на западе днем от -1°C до +2°C, ночью -3...-5°C. На севере днем -1...-3°C, ночью -7...-12°C.
На востоке днем от -4...-6°C, ночью -10...-12°C. Днем от 0 до -2°C, ночью -3...-5°C. Днем -1...-3°C, ночью -5... -8°C.
В Киеве осадки не ожидаются. Днем возможен снег. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха от -1°C до +1°C.
На горе Пип Иван Черногорский ударил в Карпатах мороз -15°C.
На горе намело снега, облачно. Ветер западный в пределах 15-16 м/с.
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