Снег с дождем задержатся в Украине, но не везде

 
Ексклюзивы
1/5
Кусачая Бусинка, Паламаш и Шанель с леса: как живут тысячи выброшенных собак и кошек в самом большом приюте Украины
Кусачая Бусинка, Паламаш и Шанель с леса: как живут тысячи выброшенных собак и кошек в самом большом приюте Украины
Просмотров: 972
"Путин из детства в петербургских подворотнях вынес – бить надо первым. И убегать" – историк
"Путин из детства в петербургских подворотнях вынес – бить надо первым. И убегать" – историк
Просмотров: 900
Даже в худшие годы Украину не превратили в федеральный округ – историк
Даже в худшие годы Украину не превратили в федеральный округ – историк
Просмотров: 765
"Бездельники, импотенты" - сети гудят о народных депутатах, которые снова расходятся после каникул
"Бездельники, импотенты" - сети гудят о народных депутатах, которые снова расходятся после каникул
Просмотров: 1170
"Омикрон – это завершающий аккорд пандемии" – эпидемиолог о ситуации с Covid-19
"Омикрон – это завершающий аккорд пандемии" – эпидемиолог о ситуации с Covid-19
Просмотров: 1062
Facebook стал сине-желтым - в сети распространяется масштабный флешмоб
Facebook стал сине-желтым - в сети распространяется масштабный флешмоб
Просмотров: 4905
Карта киевлянина: как получить до подорожания проезда
Карта киевлянина: как получить до подорожания проезда
Просмотров: 1017
"Рея Брэдбери поставят на английском языке, а "Идиота" Достоевского перенесут в современность": режиссеры рассказали об ожидаемых премьерах 2022 года
"Рея Брэдбери поставят на английском языке, а "Идиота" Достоевского перенесут в современность": режиссеры рассказали об ожидаемых премьерах 2022 года
Просмотров: 315
"Позитива, кроме ПЦР-теста": как Зеленского поздравляли с днем ​​рождения
"Позитива, кроме ПЦР-теста": как Зеленского поздравляли с днем ​​рождения
1 Просмотров: 684
США доставили в Украину комплексы Javelin и готовят отправку вооружения для противовоздушной обороны - фото, видео (обновлено)
США доставили в Украину комплексы Javelin и готовят отправку вооружения для противовоздушной обороны - фото, видео (обновлено)
Просмотров: 4275
Фото
Все фото
30
15
9
3
3
Facebook стал сине-желтым - в сети распространяется масштабный флешмоб
Facebook стал сине-желтым - в сети распространяется масштабный флешмоб
Бардак и разруха: в Харькове осмотрели бомбоубежища
Бардак и разруха: в Харькове осмотрели бомбоубежища
США доставили в Украину комплексы Javelin и готовят отправку вооружения для противовоздушной обороны - фото, видео (обновлено)
США доставили в Украину комплексы Javelin и готовят отправку вооружения для противовоздушной обороны - фото, видео (обновлено)
Украинские воины взялись за ракетные комплексы из Британии
Украинские воины взялись за ракетные комплексы из Британии
Еще одна область переходит в красную зону карантина
Еще одна область переходит в красную зону карантина
Видео
Все видео
Украинец 27 раз вакцинировался от Covid-19. Останавливаться не собирается
Украинец 27 раз вакцинировался от Covid-19. Останавливаться не собирается
За сутки "фантомные патрули" зафиксировали почти тысячу нарушений
За сутки "фантомные патрули" зафиксировали почти тысячу нарушений
Зеленский записал новое видеообращение
Зеленский записал новое видеообращение
"Закон о воинском учете женщин – это взбучка для общества" – ветеран Юлия Микитенко
"Закон о воинском учете женщин – это взбучка для общества" – ветеран Юлия Микитенко
"Зеленский не держит слово": второй год продолжается конкурс на главу САП
"Зеленский не держит слово": второй год продолжается конкурс на главу САП
Интервью
1/5
"Россияне смогут войти в Украину, но выйти уже нет. Разве "грузом 200" - Владимир Огрызко
"Россияне смогут войти в Украину, но выйти уже нет. Разве "грузом 200" - Владимир Огрызко
Просмотров: 1926
"Если восстановите аптечку, купите набор сухпайков - это снизит панику" - психолог
"Если восстановите аптечку, купите набор сухпайков - это снизит панику" - психолог
Просмотров: 1332
"Хочу быть мэром Киева": Роман Грищук об амбициях, работе и семье
"Хочу быть мэром Киева": Роман Грищук об амбициях, работе и семье
1 Просмотров: 1521
Перспективы Лунина, потенциальные трансферы Бущана и Ризныка: эксперт оценил украинских голкиперов
Перспективы Лунина, потенциальные трансферы Бущана и Ризныка: эксперт оценил украинских голкиперов
Просмотров: 792
Как Россия будет нападать на Украину с воздуха и земли: сценарии от военного эксперта
Как Россия будет нападать на Украину с воздуха и земли: сценарии от военного эксперта
Просмотров: 6363
Колонка
Ирина Мамрига
Ирина Мамрига
26 января 2022
Просмотров: 315
Що не так?
– Мені час бігти. Відправлення вагонів, – каже Людмила в розпал вечірки. Працювала офіс-менеджеркою на комбікормовому заводі. Але тягнула ...
четверг, 27 января 2022 06:01

Снег с дождем задержатся в Украине, но не везде

  Комментировать
Снег с дождем задержатся в Украине, но не везде
Снег с дождем и морозы до -12 задержатся в Украине: Фото: t.me/KyivCityOfficial

27 января в западных и северных областях ожидается мокрый снег и дождь.

Температура воздуха в течение суток будет находиться в пределах от -12°C до +2°C, сообщает Укргидрометцентр.

В западных областях синоптики прогнозируют ветер с запада, его скорость составит 7-12 м/с с порывами до 20 м/с. В Карпатах – порывы до 25 м/с. На остальной территории страны ожидается юго-западный ветер 5-10 м/с.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Сегодня узнаем, какой будет весна и ожидать ли скоро лютых морозов

Температура воздуха на западе днем ​​от -1°C до +2°C, ночью -3...-5°C. На севере днем ​​-1...-3°C, ночью -7...-12°C.

На востоке днем ​​от -4...-6°C, ночью -10...-12°C. Днем от 0 до -2°C, ночью -3...-5°C. Днем -1...-3°C, ночью -5... -8°C.

В Киеве осадки не ожидаются. Днем возможен снег. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха от -1°C до +1°C.

На горе Пип Иван Черногорский ударил в Карпатах мороз -15°C.

На горе намело снега, облачно. Ветер западный в пределах 15-16 м/с.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Читайте також
Сегодня узнаем, какой будет весна и ожидать ли скоро лютых морозов
Сегодня узнаем, какой будет весна и ожидать ли скоро лютых морозов Просмотров: 3582
Сегодня узнаем, будет ли жарким лето
Сегодня узнаем, будет ли жарким лето Просмотров: 2646
Какая примета укажет на засушливое лето и почему на Крещение водой обрызгивают скот
Какая примета укажет на засушливое лето и почему на Крещение водой обрызгивают скот Просмотров: 918
Аэропорт "Киев" возобновил работу после непогоды
Аэропорт "Киев" возобновил работу после непогоды Просмотров: 99
Сейчас вы читаете новость «Снег с дождем задержатся в Украине, но не везде». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Рада обратилась к миру из-за шантажа России - ОПЗЖ не дала ни одного голоса
Рада обратилась к миру из-за шантажа России - ОПЗЖ не дала ни одного голоса Просмотров: 7758
Сломанная челюсть побитые головы: в потасовке с нардепом Дмитруком 10 пострадавших
Сломанная челюсть побитые головы: в потасовке с нардепом Дмитруком 10 пострадавших Просмотров: 6903
Кремль готовит молниеносное нападение на Киев - премьер Британии
Кремль готовит молниеносное нападение на Киев - премьер Британии Просмотров: 6714
Какой поступок сегодня может &quot;прогнать&quot; от человека счастье на семь лет
Какой поступок сегодня может "прогнать" от человека счастье на семь лет Просмотров: 5914
Два дня ждали помощи: в Черном море затонул теплоход
Два дня ждали помощи: в Черном море затонул теплоход
 Просмотров: 5112
Общество
Какой сон на 27 января предвещает большие неприятности и почему сегодня нужно пить молоко
Какой сон на 27 января предвещает большие неприятности и почему сегодня нужно пить молоко Просмотров: 54
Святая Нина вымолила у Бога христианство для Грузиия
Святая Нина вымолила у Бога христианство для Грузиия Просмотров: 27
27 января именины у женщин и мужчин с прекрасными именами
27 января именины у женщин и мужчин с прекрасными именами Просмотров: 108
Украинец 27 раз вакцинировался от Covid-19. Останавливаться не собирается
Украинец 27 раз вакцинировался от Covid-19. Останавливаться не собирается
 Просмотров: 189
МВД будет учить украинцев вести себя в чрезвычайных ситуациях
МВД будет учить украинцев вести себя в чрезвычайных ситуациях Просмотров: 63
Больше всего комментируют
9
Почему всё больше стран бойкотируют Олимпиаду в Пекине
4
Экс-начальник ГУР: Российская агентура в Офисе президента грамотная
3
Нардеп Дмитрук дебоширил и бегал по столам в горсовете
3
Украине не место в НАТО - президент Хорватии сделал резкое заявление
2
Зеленский объяснил свои слова о захвате Харькова
Голосов: 58297
Голосование Поддерживаете введение биометрического контроля на границе с РФ?
  • Поддерживаю. Теперь нужно запретить украинцам ездить в Россию
  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
Просмотреть