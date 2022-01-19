Сегодня узнаем, будет ли жарким лето

Лето будет жарким, если сегодня солнечная погода. В такую примету верили наши предки. ФОТО: pixabay.com

20 января христиане празднуют Собор Предтечи и Крестителя Господня Иоанна. В этот день наши предки снова начинали ткать, вышивать, резать скот. Все это запрещалось во время рождественских праздников.

Сегодня нельзя поднимать иглы или шпильки с пола и долго смотреть в зеркало, были убеждены предки. Думали, что эти поступки могут призвать беды для человека. С 20 января украинцы начинали пить утром перед едой воду, которую посвятили на Крещение. Считали ее целебной и способной избавить от болезней.

Из примет украинцы більше всего верили в следующие:

- Если 20 января пошел снег и ударил мороз, то урожай будет отличным;

- Птицы летают низко – к сильным осадкам;

- Летом будет много солнечных дней, если сегодня будет туман;

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– Если 20 января играете свадьбу, то невесте стоит выпить вина. Это означает, что брак будет счастливым;

- Солнечная погода – до жаркого лета.

Иоанн Креститель родился близ Иерусалима у священника Захарии и праведной Елизаветы, которые соблюдали все заповеди и годами молили Бога, чтобы даровал им дитя. О предстоящем появлении сына, Захарий узнал во время служения в храме. Ему явился Ангел, по христианским преданиям. "Не бойся, Захария, твоя молитва выслушана. Жена твоя, Елизавета, породит тебе сына. И ты жащь ему имя Иоанн", - сказал посланник Бога. Его пророчество впоследствии сбылось и у святых супругов родился долгожданный первенец.