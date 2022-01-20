Показали заснеженную вершину Карпат в -15°C

Утром 20 января на горе Поп Иван Черногорский в Карпатах ударил мороз -15°C.

Гору замело снегом. Облачная погода, ветер западный до 15-16 м/с, сообщил Черногорский горный поисково-спасательный пост.

"На высокогорьях Закарпатской и Ивано-Франковской областей сохраняется значительная снеголавинная опасность. Третий уровень опасности", - говорится в сообщении спасателей.

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Автор: facebook.com/chornogora.rescue112

Поп Иван Черногорский или Черная Гора - одна из самых высоких гор украинских Карпат высотой 2028 м. Расположена на границе Ивано-Франковской и Закарпатской областей.

20 января на западе Украины существенно ухудшится погода. В восьми областях объявили штормовое предупреждение. Ожидается значительный снег, метели и сильный ветер до 15-20 м/с.