20 января на Западе Украины существенно ухудшится погода. В ряде областей объявили штормовое предупреждение.

Ожидаются значительный снег, метели и сильный ветер, сообщает Укргидрометцентр.

"В среду утром и днем в западных областях порывы ветра будут достигать 15-20 м/с. Днем в Карпатах и на Закарпатье значительный снег, метели", - говорится в сообщении.

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Первый уровень опасности (желтый) объявили в таких областях:

- Волынская;

- Ровенская;

- Львовская;

- Тернопольская;

- Хмельницкая;

- Закарпатская;

- Ивано-Франковская;

- Черновицкая.

Автор: meteo.gov.ua Завтра в западных областях Украины ожидаются метели и сильный ветер

В Киеве 19 января ветер стихнет, снег маловероятен, но морозец будет. Ночью до -8°С, днем -1...3°С. На дорогах - гололед, на трассах - соль и каша, на тротуарах - всего понемногу.