В ряде областей объявили штормовое предупреждение

 
Ексклюзивы
1/5
Коломойский - не на повестке дня: о чем Блинкен будет говорить с Зеленским
Коломойский - не на повестке дня: о чем Блинкен будет говорить с Зеленским
Просмотров: 666
"Беркут вернулся. Забыли как на коленях ползали?": что происходит под Печерским райсудом - фото
"Беркут вернулся. Забыли как на коленях ползали?": что происходит под Печерским райсудом - фото
Просмотров: 2358
Под Печерским райсудом начались стычки с полицией
Под Печерским райсудом начались стычки с полицией
Просмотров: 2079
"Система идет в разнос. Может произойти бунт холодильников и желудков" – Роман Чайка
"Система идет в разнос. Может произойти бунт холодильников и желудков" – Роман Чайка
1 Просмотров: 1665
Что бывает, когда власть переходит границу: показали малоизвестные кадры "Кровавого Огнекреща"
Что бывает, когда власть переходит границу: показали малоизвестные кадры "Кровавого Огнекреща"
Просмотров: 4239
"На Банковій ще не визначилися, що робити з Порошенком" - аналітик
"На Банковій ще не визначилися, що робити з Порошенком" - аналітик
Просмотров: 774
Во сколько обойдется день катания на Буковеле и какие есть альтернативы. Гид по горнолыжным курортам Украины
Во сколько обойдется день катания на Буковеле и какие есть альтернативы. Гид по горнолыжным курортам Украины
Просмотров: 3024
Порошенко выгоден Зеленскому, как Симоненко для Кучмы - Чумак
Порошенко выгоден Зеленскому, как Симоненко для Кучмы - Чумак
Просмотров: 711
Страны Запада присылают в Украину оружие и спецназ после провала переговоров с Россией – что пишет о нас мировая пресса
Страны Запада присылают в Украину оружие и спецназ после провала переговоров с Россией – что пишет о нас мировая пресса
Просмотров: 1521
"Золотой батон": почему весной может подорожать хлеб
"Золотой батон": почему весной может подорожать хлеб
1 Просмотров: 333
Фото
Все фото
4
49
5
8
3
Противотанковые системы прибыли из Британии в Украину
Противотанковые системы прибыли из Британии в Украину
Что бывает, когда власть переходит границу: показали малоизвестные кадры &quot;Кровавого Огнекреща&quot;
Что бывает, когда власть переходит границу: показали малоизвестные кадры "Кровавого Огнекреща"
Украинские полярники записали уникальное &quot;пение&quot; тюленей
Украинские полярники записали уникальное "пение" тюленей
На границе Украины устанавливают вертолетные площадки
На границе Украины устанавливают вертолетные площадки
В Хмельницком льдом &quot;написали&quot; &quot;Слава Украине&quot;
В Хмельницком льдом "написали" "Слава Украине"
Видео
Все видео
Женщине на войне нужно пахать в 10 раз больше, чем мужчине – ветеран
Женщине на войне нужно пахать в 10 раз больше, чем мужчине – ветеран
Во Львове простились с актером Евгением Федорченко
Во Львове простились с актером Евгением Федорченко
Пограничники получили современные французские вертолеты
Пограничники получили современные французские вертолеты
Украинский спутник "Січ-2-30" на ракете Маска запустили в космос: видео исторического события
Украинский спутник "Січ-2-30" на ракете Маска запустили в космос: видео исторического события
"Не надо крутить головой": Минцифра презентовала обновленный "Дія.Підпис"
"Не надо крутить головой": Минцифра презентовала обновленный "Дія.Підпис"
Интервью
1/5
"Планирование новой агрессии против Украины идет активными темпами" – американская эксперт Мелинда Гарринг
"Планирование новой агрессии против Украины идет активными темпами" – американская эксперт Мелинда Гарринг
Просмотров: 1800
"Россия понимает, что если зайдет к нам, то получит по зубам" – Роман Костенко
"Россия понимает, что если зайдет к нам, то получит по зубам" – Роман Костенко
1 Просмотров: 4968
"Токаев утопил протесты в крови", – казахский оппозиционер Ермек Наримбаев
"Токаев утопил протесты в крови", – казахский оппозиционер Ермек Наримбаев
Просмотров: 945
Не способен вывести "Дженоа" из кризиса. Эксперт оценил шансы на отставку Шевченко
Не способен вывести "Дженоа" из кризиса. Эксперт оценил шансы на отставку Шевченко
1 Просмотров: 756
"Токаев до сих пор не отменил приказ стрелять на поражение": рассказ жительницы Алматы
"Токаев до сих пор не отменил приказ стрелять на поражение": рассказ жительницы Алматы
Просмотров: 441
Колонка
Наталия Мазина
Наталия Мазина
19 января 2022
Просмотров: 207
Маленька перемога
"Лайф" замучив: заміни та заміни карту на 4G. Ну, раз так просять, зайшла в магазинчик. Чорнява дівчина з нарощеними віями за хвилинку все зробила: ...
среда, 19 января 2022 14:42

В ряде областей объявили штормовое предупреждение

  Комментировать

20 января на Западе Украины существенно ухудшится погода. В ряде областей объявили штормовое предупреждение.

Ожидаются значительный снег, метели и сильный ветер, сообщает Укргидрометцентр.

"В среду утром и днем в западных областях порывы ветра будут достигать 15-20 м/с. Днем в Карпатах и на Закарпатье значительный снег, метели", - говорится в сообщении.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Показали заснеженную вершину Карпат в -20℃

Первый уровень опасности (желтый) объявили в таких областях:
- Волынская;
- Ровенская;
- Львовская;
- Тернопольская;
- Хмельницкая;
- Закарпатская;
- Ивано-Франковская;
- Черновицкая.

Автор: meteo.gov.ua
  Завтра в западных областях Украины ожидаются метели и сильный ветер
Завтра в западных областях Украины ожидаются метели и сильный ветер

В Киеве 19 января ветер стихнет, снег маловероятен, но морозец будет. Ночью до -8°С, днем -1...3°С. На дорогах - гололед, на трассах - соль и каша, на тротуарах - всего понемногу.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «В ряде областей объявили штормовое предупреждение». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
19
января

Основали крупнейшую украинскую организацию в Великобритании

Цветы и море слез: в Украину вернули тела погибших в страшной авиакатастрофе

Самое читаемое
Луческу выгнал футболиста &quot;Динамо&quot; с тренировки
Луческу выгнал футболиста "Динамо" с тренировки Просмотров: 12690
Элитный спецназ Канады прибыл в Украину &quot;не на тренировку&quot; - СМИ
Элитный спецназ Канады прибыл в Украину "не на тренировку" - СМИ Просмотров: 12141
Оля Полякова празднует день рождения: самые сексуальные фото певицы
Оля Полякова празднует день рождения: самые сексуальные фото певицы
14
 1 Просмотров: 10558
Военная техника заполонит улицы Одессы - людей просят не паниковать
Военная техника заполонит улицы Одессы - людей просят не паниковать Просмотров: 9828
Британия самолетами перебрасывает противотанковое вооружение в Украину
Британия самолетами перебрасывает противотанковое вооружение в Украину Просмотров: 7848
Общество
В Украине могут вернуть красную зону карантина - Минздрав
В Украине могут вернуть красную зону карантина - Минздрав Просмотров: 45
Теперь не 360 дней: в Украине сократили срок действия Covid-сертификатов
Теперь не 360 дней: в Украине сократили срок действия Covid-сертификатов Просмотров: 864
"Ковидную тысячу" разрешили потратить на лекарства
"Ковидную тысячу" разрешили потратить на лекарства 1 Просмотров: 999
Исследователи назвали детское слова 2021 года
Исследователи назвали детское слова 2021 года Просмотров: 234
"Негатив не преобладает" - Зеленская отреагировала на критику школьного питания
"Негатив не преобладает" - Зеленская отреагировала на критику школьного питания 2 Просмотров: 576
Больше всего комментируют
8
Политическое преследование Порошенко – это большая ошибка – Сенцов
4
Дело Порошенко: судье вызвали медиков (обновлено)
3
"Стояли какие-то пранкеры. Водитель переклинило" - Порошенко вспомнил, как убегал от следователей ГБР
3
Порошенко подали в розыск (обновлено)
2
Угроза эскалации на Донбассе является самой высокой с 2015 года – Рахманин
Голосов: 58241
Голосование Поддерживаете введение биометрического контроля на границе с РФ?
  • Поддерживаю. Теперь нужно запретить украинцам ездить в Россию
  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
Просмотреть