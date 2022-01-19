20 января на Западе Украины существенно ухудшится погода. В ряде областей объявили штормовое предупреждение.
Ожидаются значительный снег, метели и сильный ветер, сообщает Укргидрометцентр.
"В среду утром и днем в западных областях порывы ветра будут достигать 15-20 м/с. Днем в Карпатах и на Закарпатье значительный снег, метели", - говорится в сообщении.
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Первый уровень опасности (желтый) объявили в таких областях:
- Волынская;
- Ровенская;
- Львовская;
- Тернопольская;
- Хмельницкая;
- Закарпатская;
- Ивано-Франковская;
- Черновицкая.
В Киеве 19 января ветер стихнет, снег маловероятен, но морозец будет. Ночью до -8°С, днем -1...3°С. На дорогах - гололед, на трассах - соль и каша, на тротуарах - всего понемногу.
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