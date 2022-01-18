В Украину идут крещенские морозы: обновленный прогноз

Ветер в Украине ослабнет на Крещение.

Никаких серьезных осадков завтра не будет, сообщает синоптик Наталья Диденко в Facebook. Только в восточной части страны будет пролетать праздничный снег.

"Сегодня всем семейной кути, путникам и тем, кто вне дома - безопасности, уюта, хороших людей и везения. Уже завтра появятся приличные и почти соответствующие празднику морозы", - говорится в сообщении.

Ближайшей ночью температура воздуха в Украине снизится до -4...9°С, а на северо-востоке даже составит -10...15°С.

Днем на Крещение ожидается -2...5°С, в Полтавской, Сумской и Харьковской областях в пределах -5...8°С.

"На дорогах - гололед, на трассах - соль и каша, на тротуарах - всего понемногу", - добавила синоптик.

В Киеве 19 января ветер стихнет, снег маловероятен, но морозец - будет. Ночью до -8°С, днем -1...3°С, гололедица.

Автор: facebook.com/tala.didenko Серьезных осадков завтра не будет

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18 января в Украине будет холодно и ветрено. В Киеве Крещенский сочельник пройдет с морозцем, днем ожидается -2...4°С. Снег в столице 18 января вероятен, но небольшой, будет чередоваться с прояснениями. На дорогах гололедица. Ветер с северо-запада сильный и штормовой. Порывы возможны более 15 м/с.