Сегодня узнаем, какой будет весна и ожидать ли скоро лютых морозов

Сегодня христиане чествуют Феодосия Великого. В народе 24 января называли "Феодосиевым днем".
Предки верили, что сегодня нельзя стричь ногти и волосы. Мол, такими действиями призовете серьезные проблемы.
"Кто на Феодосия ногти подстрижет, тот три месяца будет жить в долгах", - говорили украинцы.
Считается, что 24 января является днем, по которому можно точно спрогнозировать погоду весной. Поэтому украинцы старались быть максимально внимательными к разным приметам. Больше всего верили в следующие:
- Если на Феодосия оттепель, то весна будет ранней и затяжной;
- Увидите сегодня туман – к наводнениям весной;
- На улице малооблачно – ждите морозов;
- Пошел снег – придут сильные холода;
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- Овцы ведут себя неспокойно – к непогоде;
- Собака скулит – к болезни ее хозяина.
Феодосий Великий родился около 424 года в благочестивой семье. Повзрослев, он отправился в паломничество в Иерусалим. Оттуда ушел в пустыню и поселился в пещере. Когда туда стали приходить и жить другие монахи, преподобный решил поискать места для постройки монастыря. Нашел его на территории Палестины.
Феодосий прожил долгую жизнь и умер в 105 лет.
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