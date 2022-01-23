Сегодня узнаем, какой будет весна и ожидать ли скоро лютых морозов

 
Ексклюзивы
1/5
"Наше сало необычное на вкус. Мы по-другому его смолим": как живет гетманская столица со святыней, где пишут просьбы к Богу
"Наше сало необычное на вкус. Мы по-другому его смолим": как живет гетманская столица со святыней, где пишут просьбы к Богу
1 Просмотров: 5283
Новый политический сезон: в Раде сформировалась неформальная коалиция
Новый политический сезон: в Раде сформировалась неформальная коалиция
Просмотров: 2223
"Мураеву нужно не в Бонда рядиться, а в НКВДиста" - сети гудят о заявлении британского МИДа
"Мураеву нужно не в Бонда рядиться, а в НКВДиста" - сети гудят о заявлении британского МИДа
Просмотров: 1521
Хорошая новость для Украины: Зеленский уже не президент
Хорошая новость для Украины: Зеленский уже не президент
12 Просмотров: 7857
"Усилится олигархическое влияние на "слуг" – политолог
"Усилится олигархическое влияние на "слуг" – политолог
1 Просмотров: 648
Порошенко не объединит оппозицию, а Зеленский не распустит Раду – политолог
Порошенко не объединит оппозицию, а Зеленский не распустит Раду – политолог
2 Просмотров: 1503
Фотографируются у будуарного столика, не знают о моргенштернах в Киевской Руси: музейщики рассказали, как в Украине проходит День селфи
Фотографируются у будуарного столика, не знают о моргенштернах в Киевской Руси: музейщики рассказали, как в Украине проходит День селфи
Просмотров: 675
Россияне вербуют украинских чиновников: что пишет о нас мировая пресса
Россияне вербуют украинских чиновников: что пишет о нас мировая пресса
1 Просмотров: 1656
"Слуга" разделась на морозе, Ярош - в шлеме, Зеленский в горах - неделя политиков в фото
"Слуга" разделась на морозе, Ярош - в шлеме, Зеленский в горах - неделя политиков в фото
Просмотров: 11205
"Государство расписывается в неспособности наказать нарушителей налогового законодательства" - эксперт об ограничениях для ФЛП
"Государство расписывается в неспособности наказать нарушителей налогового законодательства" - эксперт об ограничениях для ФЛП
Просмотров: 1125
Фото
Все фото
3
41
10
23
6
Не доехал до работы: пропавшего мужчину нашли убитым в собственном авто
Не доехал до работы: пропавшего мужчину нашли убитым в собственном авто
&quot;Наше сало необычное на вкус. Мы по-другому его смолим&quot;: как живет гетманская столица со святыней, где пишут просьбы к Богу
"Наше сало необычное на вкус. Мы по-другому его смолим": как живет гетманская столица со святыней, где пишут просьбы к Богу
В Днепре горит главный офис АТБ (ОБНОВЛЕНО)
В Днепре горит главный офис АТБ (ОБНОВЛЕНО)
&quot;Надо уже думать, где будем хоронить трупы русских солдат&quot; - как во Львове отметили Соборность
"Надо уже думать, где будем хоронить трупы русских солдат" - как во Львове отметили Соборность
В Киеве через Днепр образовали живую цепь ко Дню соборности
В Киеве через Днепр образовали живую цепь ко Дню соборности
Видео
Все видео
Украинка преждевременно родила во время путешествия и "влетела" на космическую сумму
Украинка преждевременно родила во время путешествия и "влетела" на космическую сумму
Назвали возможную причину пожара в офисном здании АТБ в Днепре
Назвали возможную причину пожара в офисном здании АТБ в Днепре
"Пусть россияне не разевают рот" - мэр Харькова
"Пусть россияне не разевают рот" - мэр Харькова
В Ивано-Франковске кофейня врубила российский рэп и заявила о "своих принципах"
В Ивано-Франковске кофейня врубила российский рэп и заявила о "своих принципах"
Похитили, пытали и закатали в бетон: нашли тело пропавшего 11-летнего мальчика
Похитили, пытали и закатали в бетон: нашли тело пропавшего 11-летнего мальчика
Интервью
1/5
"Хочу быть мэром Киева": Роман Грищук об амбициях, работе и семье
"Хочу быть мэром Киева": Роман Грищук об амбициях, работе и семье
1 Просмотров: 1260
Перспективы Лунина, потенциальные трансферы Бущана и Ризныка: эксперт оценил украинских голкиперов
Перспективы Лунина, потенциальные трансферы Бущана и Ризныка: эксперт оценил украинских голкиперов
Просмотров: 675
Как Россия будет нападать на Украину с воздуха и земли: сценарии от военного эксперта
Как Россия будет нападать на Украину с воздуха и земли: сценарии от военного эксперта
Просмотров: 5886
"Планирование новой агрессии против Украины идет активными темпами" – американская эксперт Мелинда Гарринг
"Планирование новой агрессии против Украины идет активными темпами" – американская эксперт Мелинда Гарринг
Просмотров: 2160
"Россия понимает, что если зайдет к нам, то получит по зубам" – Роман Костенко
"Россия понимает, что если зайдет к нам, то получит по зубам" – Роман Костенко
1 Просмотров: 5094
Колонка
Артем Чех
Артем Чех
21 января 2022
1 Просмотров: 459
Стереотипи не зникли
У сучасному суспільстві стереотипи за якимись незбагненними критеріями вважаються ледь не смертним гріхом. Носії стереотипів зазнають стигматизації й ...
понедельник, 24 января 2022 06:30

Сегодня узнаем, какой будет весна и ожидать ли скоро лютых морозов

  Комментировать
Сегодня узнаем, какой будет весна и ожидать ли скоро лютых морозов
Если сегодня пойдет снег, то скоро придут сильные морозы. В такую примету верили наши предки. ФОТО: pixabay.com

Сегодня христиане чествуют Феодосия Великого. В народе 24 января называли "Феодосиевым днем".

Предки верили, что сегодня нельзя стричь ногти и волосы. Мол, такими действиями призовете серьезные проблемы.

"Кто на Феодосия ногти подстрижет, тот три месяца будет жить в долгах", - говорили украинцы.

Считается, что 24 января является днем, по которому можно точно спрогнозировать погоду весной. Поэтому украинцы старались быть максимально внимательными к разным приметам. Больше всего верили в следующие:

- Если на Феодосия оттепель, то весна будет ранней и затяжной;

- Увидите сегодня туман – к наводнениям весной;

- На улице малооблачно – ждите морозов;

- Пошел снег – придут сильные холода;

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Сегодня узнаем, когда придет потепление

- Овцы ведут себя неспокойно – к непогоде;

- Собака скулит – к болезни ее хозяина.

Феодосий Великий родился около 424 года в благочестивой семье. Повзрослев, он отправился в паломничество в Иерусалим. Оттуда ушел в пустыню и поселился в пещере. Когда туда стали приходить и жить другие монахи, преподобный решил поискать места для постройки монастыря. Нашел его на территории Палестины.

Феодосий прожил долгую жизнь и умер в 105 лет.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Сегодня узнаем, какой будет весна и ожидать ли скоро лютых морозов». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Кендалл Дженнер в крохотном бикини на морозе и интимное место Каменских - что публикуют звезды в сети
Кендалл Дженнер в крохотном бикини на морозе и интимное место Каменских - что публикуют звезды в сети
10
 1 Просмотров: 60173
Вторжение РФ: стало известно, когда пройдет эвакуация дипломатов США из Украины
Вторжение РФ: стало известно, когда пройдет эвакуация дипломатов США из Украины 1 Просмотров: 19359
С &quot;Дії&quot; слили данные миллионов украинцев и продают на форуме: в Минцифры прокомментировали
С "Дії" слили данные миллионов украинцев и продают на форуме: в Минцифры прокомментировали 3 Просмотров: 11592
&quot;Слуга&quot; разделась на морозе, Ярош - в шлеме, Зеленский в горах - неделя политиков в фото
"Слуга" разделась на морозе, Ярош - в шлеме, Зеленский в горах - неделя политиков в фото
18
 Просмотров: 11205
Хорошая новость для Украины: Зеленский уже не президент
Хорошая новость для Украины: Зеленский уже не президент
 12 Просмотров: 7857
Регионы
Церковный праздник 24 января – кому сегодня нужно молиться
Церковный праздник 24 января – кому сегодня нужно молиться Просмотров: 144
24 января день ангела у мужчин, умеющих преодолевать любые трудности
24 января день ангела у мужчин, умеющих преодолевать любые трудности Просмотров: 81
Украинка преждевременно родила во время путешествия и "влетела" на космическую сумму
Украинка преждевременно родила во время путешествия и "влетела" на космическую сумму
 Просмотров: 396
Не доехал до работы: пропавшего мужчину нашли убитым в собственном авто
Не доехал до работы: пропавшего мужчину нашли убитым в собственном авто
3
 Просмотров: 2241
На границе с Румынией нашли тело украинского пограничника
На границе с Румынией нашли тело украинского пограничника Просмотров: 783
Больше всего комментируют
12
Хорошая новость для Украины: Зеленский уже не президент
4
Украина требует от Германии публичных опровержений за позорные заявления их адмирала
3
С "Дії" слили данные миллионов украинцев и продают на форуме: в Минцифры прокомментировали
2
Порошенко не объединит оппозицию, а Зеленский не распустит Раду – политолог
2
Разведка США заявила о доказательствах планов России установить в Украине прокремлевское руководство
Голосов: 377
Голосование Готовите ли "тревожный чемодан" в случае возможного нападения России на Украину?
  • Да, уже собрали нужные вещи
  • Соберу, когда угроза будет более очевидной
  • Нет, это нагнетание паники
  • Мне безразлично
Просмотреть