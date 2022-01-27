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четверг, 27 января 2022 10:31

Первый за 29 лет снегопад в Анталии заблокировал на трассе сотни авто
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В турецкой Анталии впервые за последние 29 лет выпал снег. Из-за снегопадов и невозможности дальнейшего движения водители транспортных средств вынуждены бросать автомобили посреди трассы.

Сейчас расчищают заблокированный участок дороги от снега, сообщает TRT Haber. Высота снежного покрова в отдельных районах достигла 20 см.

"Более 100 транспортных средств остались на дороге из-за внезапного снегопада на автодороге D-400 (дорога государственного значения на юге длиной 2057 км. - Gazeta.ua) на участке между районами Анталии Каш и Демре", - говорится в сообщении.

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Фото: DHA

Снегопад, который начался в этом районе неожиданно, заблокировал движение транспорта.

25 января в аэропорту Стамбула из-за сильного снегопада отменили авиарейсы и в Украину.

Аэропорт Стамбула впервые закрыли из-за неблагоприятных погодных условий с момента его открытия в 2019 году. Сильная метель, которая началась поздно вечером 23 января, укрыла значительную часть турецкого мегаполиса слоем снега глубиной 40 см. Все междугородные автобусные сообщения прекратили.

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