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понедельник, 24 января 2022 17:27

Греческие курорты потерпают от снежного урагана: фото и видео
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На Грецию обрушился мощный снежный шторм Эллис.

Снегом засыпало почти всю область Аттика, где расположена столица Афины, а также курортные острова Миконос, Санторини, Сирос, Наксос, Тинос, Андрос, пишет ABC News.

"Сильный снегопад спровоцировал на дорогах масштабные пробки и десятки аварий. Много горных поселений оказались отрезанными от цивилизации, поскольку их инфраструктура не предназначена для подобных погодных условий", - говорится в сообщении.

Фото: Reuters

Местные жители утверждают, что это самый мощный снегопад за последние несколько десятков лет. Более 46 тыс. школьных учреждений по всей стране перевели на дистанционное обучение. Правительство просит население не выходить на улицу без надобности.

На островах, где не хватает снегоочистительной техники, пришлось привлекать пожарные службы, полицию и вооруженные силы, чтобы эвакуировать застрявших в автомобилях граждан и туристов.

Непогода удержится на курортах и в столице до среды. Министерство здравоохранения дало указание закрыть пункты Covid-вакцинации.

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Всю имеющуюся снегоуборочную технику направили в крупные города и столицу, но она не справляется. Власти ограничили движение по автомагистрали Афины-Ламия. На юге страны наблюдается минусовая температура. Снег продолжает идти.

Сильный снегопад обрушился 6 января на Токио и прилегающие районы. Более 50 человек попали в больницы после того, как поскользнулись или упали из-за снега на улицах. В центре Токио выпало 10 см снега. Такого не случалось последние четыре года.

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