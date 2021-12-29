Рекордный снегопад атаковал Калифорнию: намело более 4,5 м снега

В США 27 декабря выпало более 4,5 м снега. Снегопад вызвал транспортный коллапс на нескольких главных дорогах северной Калифорнии и Невады.

Количество выпавшего в Калифорнии снега превысило рекорд 1970 года, сообщает The Watchers.

"Высота снежного покрова в штате составляла 4,55 м. Таким образом был побит предыдущий декабрьский рекорд 1970 года, когда выпало 4,54 м снега", - говорится в сообщении.

Фото: Reuters

Синоптики прогнозируют, что общее количество снега за месяц, может превысить 5,08 м.

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Циклон, накануне насыпавший снега в Украине, покинул нашу территорию. Местами завтра ожидаются солнечные прояснения. Атмосферное давление увеличится, на дорогах останется гололедица.