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среда, 29 декабря 2021 20:02

Рекордный снегопад атаковал Калифорнию: намело более 4,5 м снега
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В США 27 декабря выпало более 4,5 м снега. Снегопад вызвал транспортный коллапс на нескольких главных дорогах северной Калифорнии и Невады.

Количество выпавшего в Калифорнии снега превысило рекорд 1970 года, сообщает The Watchers.

"Высота снежного покрова в штате составляла 4,55 м. Таким образом был побит предыдущий декабрьский рекорд 1970 года, когда выпало 4,54 м снега", - говорится в сообщении.

Количество выпавшего на севере американского штата Калифорния снега превысило рекорд, установленный в 1970 году
Фото: Reuters
Синоптики прогнозируют, что общее количество снега может превысить 5,08 м
Количество выпавшего на севере американского штата Калифорния снега превысило рекорд, установленный в 1970 году
Калифорнию засыпает рекордный снегопад
Общее количество выпадающего снега за месяц может превысить 5,08 м

Синоптики прогнозируют, что общее количество снега за месяц, может превысить 5,08 м.

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Циклон, накануне насыпавший снега в Украине, покинул нашу территорию. Местами завтра ожидаются солнечные прояснения. Атмосферное давление увеличится, на дорогах останется гололедица.

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Дата
29
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