Снежный циклон покинул Украину. Погода готовит под елку "сюрприз"

30 декабря в Украине осадков не будет. Циклон, накануне насыпавший снега, покинул нашу территорию.
Местами завтра ожидаются солнечные прояснения. Атмосферное давление увеличится, на дорогах останется гололедица, сообщает синоптик Наталья Диденко в Telegram.
Ближайшая ночь будет холодной: -10...4°С. Завтра днем ожидается -5...1°С, в западных областях начнется потепление +1...5°С.
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"Это потепление 31 декабря и 1 января распространится на всю территорию Украины", - говорит Диденко.
В Киеве 30 декабря осадки маловероятны. На дорогах гололедица. Ночью -8°С, днем -4°С.
31 декабря - 1 января ожидается оттепель и небольшие "плюсы", будут выпадать периодически мокрый снег и дождь.
Зима 2021-2022 годов в Украине будет теплее обычного и с дефицитом осадков.
В феврале может быть весенняя погода.
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