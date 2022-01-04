По США пронесся зимний шторм: есть жертвы

Фото: Reuters

Мощный зимний шторм пронесся в понедельник по Северо-востоку США и среднеатлантическим штатами.

Об этом сообщает Reuters.

В результате снежного шторма погибли пять человек.

Среди них двое детей. 7-летняя девочка погибла после того, как сильный снег повалил дерево на дом в Таунсенде в штате Теннесси. 5-летний мальчик в Джорджии погиб после сильного дождя и порывов ветра, которые повлекли за собой падение дерева на дом возле Атланты в округе ДеКалб. Об этом сообщило USA Today.

Сильные снег и ветер заставили закрыться федеральные офисы, школы временно остановили учебный процесс. Без электроэнергии остались сотни тысяч человек.

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"Это нетипичная ситуация для нас, особенно в это время года", - сказал Остин Мэнсфилд, метеоролог службы погоды из Виргинии.

Из-за непогоды задерживались самолеты. Вернувшись в Вашингтон, в самолете на 30 мин. задержался президент США Джо Байден с сотрудниками. В это время расчищали взлетно-посадочную полосу.

За день в Вашингтоне выпало 21,59 см снега, 22,86 см - в Восточном Теннесси, 37 см -– в Вирджинии и почти 40 см - в Мэриленде.

Сегодня, 4 января, в Украине было объявлено штормовое предупреждение. Ожидается штормовой ветер. Объявили первый уровень опасности, желтый.