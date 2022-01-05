В США тысячи водителей на 20 ч. застряли в ледяной ловушке

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В штате Вирджиния в США тысячи автомобилей на шоссе более чем на 20 ч. оказались заблокированными из-за обледеневшей дороги.

Среди водителей в ледяной ловушке 4 января застрял и сенатор США Тим Кейн, пишет Reuters.

"Водители оказались не готовыми к такой погоде и многие просидели все время без воды и еды. Люди делились друг с другом припасами. Один дальнобойщик раздавал бутылки с водой, а водитель грузовика по доставке хлеба открыл двери и раздавал людям буханки", - говорится в сообщении.

Поездка сенатора Кейна из дома в Вирджинии в Вашингтон превратилась в 27-часовое испытание. Из-за обледенения и снега одну из самых оживленных автомагистралей Восточного побережья закрыли в обоих направлениях.

Сегодня власти США сообщают о спасении всех автомобилистов.

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Мощный зимний шторм пронесся в понедельник по северному востоку США и среднеатлантическим Штатам. Погибли пять человек, среди них двое детей. 7-летняя девочка погибла после того, как сильный снег повалил дерево на дом в Таунсенде в штате Теннесси. 5-летний мальчик в Джорджии погиб после сильного дождя и сильных порывов ветра, которые повлекли падение дерева на дом близ Атланты в округе ДеКалб.