Японию накрыли масштабные метели: фото и видео

На Японию 12 января обрушились сильные метели.

Из-за масштабных снегопадов на севере страны две японские компании отменили 160 авиарейсов, сообщает NHK.

"Утром в среду отменили 95 рейсов авиакомпании Japan Airlines и 65 – компании All Nippon Airways", - говорится в сообщении.

Метели в северной части Японии осложнили движение автотранспорта, создавая почти нулевую видимость.

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Метеорологическое управление Японии сообщило, что метели обусловили два циклона, один из которых находится над Японским морем, а нший - вблизи Хоккайдо. Они же вызвали сильные снегопады в регион Хокурику, а также в центральный регион Токай.

Фото: Reuters

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Сильный снегопад обрушился 6 января на Токио и прилегающие районы. Более 50 человек попали в больницы после того, как поскользнулись или упали из-за снега на улицах. В центре Токио выпало 10 см снега. Такого не случалось последние четыре года.