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вторник, 11 января 2022 04:37

В масках и набедренных повязках: десятки японцев молились в ледяной воде
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В Токио десятки японцев в храме Теппоу-зу Инари погрузились в ледяную воду в рамках традиционного синтоистского ритуала.

Вместе они помолились за прекращение пандемии коронавируса, пишет Daily Mail.

"Женщины и мужчины в масках и набедренных повязках пели и молились перед купанием в воде с ледяными глыбами. Ритуал состоялся в самый холодный месяц года в Токио, в который средняя температура составляет от трех до девяти градусов по Цельсию", - говорится в сообщении.

Фото: Reuters

Ритуал, известный в Японии как "Мисоги", предполагает омовение всего тела ледяной водой с целью духовного очищения.

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В Мадриде тысячи людей в костюмах Санта-Клаусов устроили благотворительный забег. Участники забега собирали средства для пострадавших от трехмесячного извержения вулкана на острове Ла-Пальма. Часть людей была в защитных масках.

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