Тысячи Санта-Клаусов приняли участие в благотворительном забеге

В Мадриде тысячи людей в костюмах Санта-Клаусов устроили 19 декабря благотворительный забег.

Участники забега собирали средства для пострадавших от трехмесячного извержения вулкана на острове Ла-Пальма, пишет Reuters.

"Забег проходил по центральной улице Мадрида Пасео де ла Кастеллана. Во время мероприятия организаторы пускали искусственный снег", - говорится в сообщении.

Участники были одеты в красно-белые костюмы и шапочки, кое-кто имел искусственную бороду. Часть людей была в защитных масках.

Фото: Reuters

Во время благотворительного забега собирали средства для пострадавших от извержения вулкана Кумбре-Вьеха, лава которого накрыла более 1200 га и разрушила более 3 тыс. домов.

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19 сентября на острове Ла-Пальма, который относится к группе Канарских островов, впервые за 50 лет началось извержение вулкана Кумбре-Вьеха. Долгое время вулкан считался спящим. За неделю до извержения на острове с населением почти 85 тыс. человек фиксировали повышение сейсмической активности. Тогда произошло более тысячи подземных толчков магнитудой до 3,4 баллов. 21 октября пепел канарского вулкана Кумбре-Вьеха достиг территории Украины. На высоте 10-15 км наблюдается превышение диоксида серы. В конце ноября власти приказали жителям прибрежных городов оставаться дома, поскольку еще один поток лавы достиг моря. Вследствие столкновения лавы с водой выделялись густые облака потенциально токсичных газов. Извержение начало постепенно заканчиваться в декабре.