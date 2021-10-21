Пепел вулкана на Канарах достиг Украины

 
Ексклюзивы
1/5
"Просто катастрофа. Не хватило авторитарных шагов "- Головаха о вакцинации
"Просто катастрофа. Не хватило авторитарных шагов "- Головаха о вакцинации
Просмотров: 459
Как в Киеве впервые проверяют ковид-сертификаты в транспорте - яркие фото и видео
Как в Киеве впервые проверяют ковид-сертификаты в транспорте - яркие фото и видео
Просмотров: 2611
"Чаша весов колеблется": почему украинцы не хотят второго срока Зеленского
"Чаша весов колеблется": почему украинцы не хотят второго срока Зеленского
Просмотров: 495
Російська церква заборонила усміхнених святих
Російська церква заборонила усміхнених святих
Просмотров: 414
"Пацаны, ну что вы там? Погнали!" - как сетями "таскают" судаков и синцов на самом большом водохранилище Украины
"Пацаны, ну что вы там? Погнали!" - как сетями "таскают" судаков и синцов на самом большом водохранилище Украины
Просмотров: 3447
Отставка Разумкова - этап усмирения
Отставка Разумкова - этап усмирения
5 Просмотров: 855
Подозрений нет: последние подробности в деле о вероятном изнасиловании с участием полицейского
Подозрений нет: последние подробности в деле о вероятном изнасиловании с участием полицейского
Просмотров: 585
Смерть брата погибшего мэра Кривого Рога: что рассказали коллега и полиция
Смерть брата погибшего мэра Кривого Рога: что рассказали коллега и полиция
Просмотров: 1170
Трехдневными гонками на Киевщине закрыли велосезон
Трехдневными гонками на Киевщине закрыли велосезон
Просмотров: 261
Власть угождает Фирташу, немецкие супермаркеты потеснят АТБ, трагедия в Карпатах - что о нас пишут в мире
Власть угождает Фирташу, немецкие супермаркеты потеснят АТБ, трагедия в Карпатах - что о нас пишут в мире
Просмотров: 17974
Фото
Все фото
3
3
15
5
4
&quot;В приоритете русский&quot;: IT-компания отказала в собеседовании украиноязычному специалисту
"В приоритете русский": IT-компания отказала в собеседовании украиноязычному специалисту
Врачи предупредили об опасном осложнении Covid-19
Врачи предупредили об опасном осложнении Covid-19
&quot;К чему не дотронься - грибок на грибке. Жесть&quot;: как дом в Киеве покрылся плесенью и убивает жителей
"К чему не дотронься - грибок на грибке. Жесть": как дом в Киеве покрылся плесенью и убивает жителей
В Киеве умерла эпатажная 73-летняя светская львица
В Киеве умерла эпатажная 73-летняя светская львица
Зеленскому показали &quot;Новую деревню&quot;
Зеленскому показали "Новую деревню"
Видео
Все видео
Корм для животных и новогодние подарки: на что шли миллионы по "ковидной процедуре"
Корм для животных и новогодние подарки: на что шли миллионы по "ковидной процедуре"
Епифаний - России: "Мать" - здесь, вы даже не "мачеха"
Епифаний - России: "Мать" - здесь, вы даже не "мачеха"
В вагоне Укрзализныци заметили "душевую"
В вагоне Укрзализныци заметили "душевую"
Конца очередей не видно: возле центров вакцинации в красных регионах аншлаг
Конца очередей не видно: возле центров вакцинации в красных регионах аншлаг
В Турции провели литургию на украинском языке: видео
В Турции провели литургию на украинском языке: видео
Интервью
1/5
"Зеленского может победить только новый Зеленский" - Евгений Головаха
"Зеленского может победить только новый Зеленский" - Евгений Головаха
Просмотров: 954
Варшава разрушает основы Евросоюза
Варшава разрушает основы Евросоюза
Просмотров: 765
"Газпром режет золотую курицу. Немцы плюнут и начнут закупать сжиженный газ у США" - Игорь Эйдман
"Газпром режет золотую курицу. Немцы плюнут и начнут закупать сжиженный газ у США" - Игорь Эйдман
Просмотров: 5211
"Ермак, Смирнов и Татаров убивают судебную реформу" - Жернаков
"Ермак, Смирнов и Татаров убивают судебную реформу" - Жернаков
Просмотров: 1422
"Власть гарантирует безопасность Коломойского" - Юрий Николов о коррупции и рукожопии, "обилечивании" олигархов
"Власть гарантирует безопасность Коломойского" - Юрий Николов о коррупции и рукожопии, "обилечивании" олигархов
1 Просмотров: 1512
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
14 октября 2021
Просмотров: 1161
Мадонни метрополітену
Давніше, коли краще бачив, забавлявся ось чим. Вранці, підіймаючись ескалатором нагору на станції метро Шулявська, колекціонував очима дівчат, які ...
четверг, 21 октября 2021 14:57

Пепел вулкана на Канарах достиг Украины

  Комментировать
Пепел вулкана на Канарах достиг Украины
Пепел не навредит украинцам. Фото: Укргидрометцентр

Пепел канарского вулкана Кумбре-Вьеха достиг территории Украины.

На высоте 10-15 км наблюдается превышение диоксида серы, сообщает Укргидрометцентр.

"На воздух, которым мы дышим, это не влияет значительно. В случае осадков образуется слабокислый дождь, который, по словам ученых, не представляет существенной опасности для окружающей среды", - говорится в сообщении.

Синоптическая ситуация в Украине сейчас динамична. Воздушные массы быстро передвигаются по территории страны.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: На Канарах месяц извергается вулкан: последние новости и фото опасной стихии

"По прогнозам, в течение следующих суток масса воздуха, содержащего превышены концентрации SO2, практически полностью покинет территорию Украины, отходя на восток", - написали синоптики.

19 сентября на острове Ла-Пальма, который относится к группе Канарских островов, впервые за 50 лет началось извержение вулкана Кумбре-Вьеха. Долгое время вулкан считался спящим.

За неделю до извержения на острове с населением почти 85 тыс. человек фиксировали повышение сейсмической активности. Тогда произошло более тысячи подземных толчков магнитудой до 3,4 баллов.

Северная сторона вулкана Кумбре-Вьеха обвалилась, что привело к еще более быстрому и мощному извержению. Поток лавы с вулкана добрался до Атлантического океана. При контакте лавы с морской водой образуются токсичные облака. Эти испарения могут быть смертельно опасны, ведь можно отравиться токсичными газами.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Пепел вулкана на Канарах достиг Украины». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
21
октября

Нашли останки человека, который жил более 600 тыс. лет назад

Снималась обнаженной и работала стилистом: самые интересные факты об имениннице Ким Кардашьян

Бермудский треугольник: нашли корабль без экипа

Самое читаемое
Полуобнаженная Майли Сайрус в провокационных образах изгибалась для журнала
Полуобнаженная Майли Сайрус в провокационных образах изгибалась для журнала
8
 Просмотров: 9351
На трассе Одесса-Киев масштабное столкновение: много погибших и пострадавших (обновлено)
На трассе Одесса-Киев масштабное столкновение: много погибших и пострадавших (обновлено)
3
 Просмотров: 6012
&quot;Я давлю уже на всех&quot; - Зеленский по-хамски ответил Барчук
"Я давлю уже на всех" - Зеленский по-хамски ответил Барчук 3 Просмотров: 4482
&quot;Пацаны, ну что вы там? Погнали!&quot; - как сетями &quot;таскают&quot; судаков и синцов на самом большом водохранилище Украины
"Пацаны, ну что вы там? Погнали!" - как сетями "таскают" судаков и синцов на самом большом водохранилище Украины
34
 Просмотров: 3447
Полиция назвала причину смерти брата мэра Кривого Рога
Полиция назвала причину смерти брата мэра Кривого Рога Просмотров: 3240
Общество
Херсонщина может пойти на локдаун: назвали условие
Херсонщина может пойти на локдаун: назвали условие Просмотров: 18
"В приоритете русский": IT-компания отказала в собеседовании украиноязычному специалисту
"В приоритете русский": IT-компания отказала в собеседовании украиноязычному специалисту
3
 Просмотров: 639
У Православной церкви Украины появился собственный храм в Никополе
У Православной церкви Украины появился собственный храм в Никополе Просмотров: 135
Почти летние ощущения: украинцев приятно удивили прогнозом
Почти летние ощущения: украинцев приятно удивили прогнозом Просмотров: 171
Минус 40% рейсов: перевозчики массово отказались выходить на маршруты
Минус 40% рейсов: перевозчики массово отказались выходить на маршруты Просмотров: 954
Больше всего комментируют
7
"Офшор 95": НАПК взялось за декларации Зеленского и Баканова
3
"Я давлю уже на всех" - Зеленский по-хамски ответил Барчук
2
Азарова арестовали по делу о государственной измене
1
Зеленский встретился с министром обороны США: о чем говорили
1
Рейтинг Зеленского за месяц скатился вниз
Голосов: 57311
Голосование Поддерживаете введение биометрического контроля на границе с РФ?
  • Поддерживаю. Теперь нужно запретить украинцам ездить в Россию
  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
Просмотреть