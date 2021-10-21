Пепел вулкана на Канарах достиг Украины

Пепел не навредит украинцам. Фото: Укргидрометцентр

Пепел канарского вулкана Кумбре-Вьеха достиг территории Украины.

На высоте 10-15 км наблюдается превышение диоксида серы, сообщает Укргидрометцентр.

"На воздух, которым мы дышим, это не влияет значительно. В случае осадков образуется слабокислый дождь, который, по словам ученых, не представляет существенной опасности для окружающей среды", - говорится в сообщении.

Синоптическая ситуация в Украине сейчас динамична. Воздушные массы быстро передвигаются по территории страны.

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"По прогнозам, в течение следующих суток масса воздуха, содержащего превышены концентрации SO2, практически полностью покинет территорию Украины, отходя на восток", - написали синоптики.

19 сентября на острове Ла-Пальма, который относится к группе Канарских островов, впервые за 50 лет началось извержение вулкана Кумбре-Вьеха. Долгое время вулкан считался спящим. За неделю до извержения на острове с населением почти 85 тыс. человек фиксировали повышение сейсмической активности. Тогда произошло более тысячи подземных толчков магнитудой до 3,4 баллов. Северная сторона вулкана Кумбре-Вьеха обвалилась, что привело к еще более быстрому и мощному извержению. Поток лавы с вулкана добрался до Атлантического океана. При контакте лавы с морской водой образуются токсичные облака. Эти испарения могут быть смертельно опасны, ведь можно отравиться токсичными газами.