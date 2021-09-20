Власти Испании хотят эвакуировать в 10 тысяч человек из-за извержения вулкана

В результате происшествия пока никто не пострадал. Фото: Pixabay

Власти Испании рассчитывает эвакуировать на острове Пальма (автономное сообщество Канарские острова) до 10 тыс. Человек из-за извержения вулкана.

Об этом говорится в сообщении, размещенном в воскресенье на странице гражданской гвардии королевства в Twitter.

"Примерно от 5 тыс. До 10 тыс. [Человек] будут эвакуированы", - отмечается в нем.

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Агентство EFE сообщало, что на острове были эвакуированы более 2 тыс. Человек, среди них около 500 туристов.

В августе в Индонезии на острове Ява произошло извержение вулкана Мерапи.