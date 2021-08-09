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понедельник, 09 августа 2021 05:30

В Индонезии произошло извержение вулкана Мерапи. видео

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В Индонезии произошло извержение вулкана Мерапи. видео
Фото: Pixabay

В Индонезии на острове Ява произошло извержение вулкана Мерапи. Об этом сообщает Associated Press.

Указано, что сегодня утром из кратера вулкана поднялся огромный столб пепла, который накрыл несколько населенных пунктов. По меньшей мере семь раз наблюдалось извержение лавы из вулкана.

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Власти попросили жителей, проживающих в радиусе 5 километров от вулкана, покинуть свои дома. Пока нет информации о пострадавших в результате стихийного бедствия.

Мерапи – самый активный действующий вулкан в Индонезии. Он расположен в провинции Центральная Ява, в 30 км от города Джокякарта. Высота 2910 метров.

В июле на Сицилии проснулся вулкан Этна.

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