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пятница, 09 июля 2021 12:09

Проснулся крупнейший вулкан Европы - мощные фото
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На острове Сицилия проснулся вулкан Этна
Фото: Reuters
Он выбрасывает столбы пепла и лавы
Пеплом замело местный аэропорт, его закрыли

На Сицилии проснулся вулкан Этна.

Столбы пепла достигают 5 км высотой, а лавы - нескольких сотен метров, сообщает ТСН.

Местный аэропорт временно закрыли. Пеплом замело взлетную полосу.

Впоследствии вулкан затих, но сейсмологи ожидают сегодня новый всплеск активности.

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Этна - самый высокий действующий вулкан Европы. Его высота меняется с каждым извержением. Сейчас Этна на 22 м ниже, чем в 1865 году.

Последний раз вулкан просыпался в марте. Тогда самый большой действующий вулкан в Европе за четыре недели выбросил раскаленную лаву 14 раз. Местное население напугали громкий грохот, облака пепла и дыма, сопровождавшие извержение.

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Дата
09
июля

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