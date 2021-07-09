Проснулся крупнейший вулкан Европы - мощные фото

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На Сицилии проснулся вулкан Этна.

Столбы пепла достигают 5 км высотой, а лавы - нескольких сотен метров, сообщает ТСН.

Местный аэропорт временно закрыли. Пеплом замело взлетную полосу.

Впоследствии вулкан затих, но сейсмологи ожидают сегодня новый всплеск активности.

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Этна - самый высокий действующий вулкан Европы. Его высота меняется с каждым извержением. Сейчас Этна на 22 м ниже, чем в 1865 году.

Последний раз вулкан просыпался в марте. Тогда самый большой действующий вулкан в Европе за четыре недели выбросил раскаленную лаву 14 раз. Местное население напугали громкий грохот, облака пепла и дыма, сопровождавшие извержение.