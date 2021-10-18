На Канарах месяц извергается вулкан: последние новости и фото опасной стихии

На Канарских островах продолжает извергаться вулкан Кумбре-Вьеха.

В течение этого времени он уничтожил почти 2 тыс. домов, в том числе цементный завод, а также 60 км дорог. Кроме того, стал причиной эвакуации 7 тыс. человек. Местный аэропорт работает с перебоями: его периодически закрывают, сообщает Aljazeera.

Реки раскаленной лавы выжгли почти 800 га земли - в основном это фермерские угодья. Особенно пострадали банановые плантации и авокадо.

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Президент Канарских островов заявил 17 октября, что "не видно конца извержению вулкана".

На острове ощущаются подземные толчки магнитудой до четырех баллов. По данным национального географического института Испании, в воскресенье, 17 октября, на острове произошло 42 сейсмических движения, крупнейший из которых достиг 4,3 балла.

Фото: Reuters

19 сентября на острове Ла-Пальма, который относится к группе Канарских островов, впервые за 50 лет началось извержение вулкана Кумбре-Вьеха. Долгое время вулкан считался спящим. За неделю до извержения на острове с населением почти 85 тыс. человек фиксировали повышение сейсмической активности. Тогда произошло более тысячи подземных толчков магнитудой до 3,4 баллов. Северная сторона вулкана Кумбре-Вьеха обвалилась, что привело к еще более быстрому и мощному извержению. Поток лавы с вулкана добрался до Атлантического океана. При контакте лавы с морской водой образуются токсичные облака. Эти испарения могут быть смертельно опасны, ведь можно отравиться токсичными газами.