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четверг, 06 января 2022 20:14

На Токио обрушился невиданный снегопад: десятки пострадавших
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Сильный снегопад обрушился 6 января на Токио и прилегающие районы. Более 50 человек попали в больницы после того, как поскользнулись или упали из-за снега на улицах.

В центре Токио вечером выпало 10 см снега, сообщает Kyodo News. Такого не случалось последние четыре года.

"Впервые с 2018-го японское метеорологическое агентство выпустило предупреждение о сильном снегопаде в 23 районах столицы", - говорится в сообщении.

По меньшей мере 52 человека получили травмы в самом Токио. В префектуре Сайтама пострадали еще 24 человека, в том числе 84-летний мужчина, сломавший ногу.

Снегопад привел к задержке поездов и отмене более 100 внутренних рейсов. Операторы японской железной дороги сообщили, что из-за сильного снега линия Токайдо Синкансен движется медленнее, чем обычно.

Фото: Reuters

Снег также парализовал движение скоростной автомагистрали Metropolitan Express, которая обслуживает большую часть Токио. Водителей призвали использовать снежные шины или цепи во время движения.

В городе Митака произошла авария с участием более 10 автомобилей. Сообщений о пострадавших в результате аварии не поступало.

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Мощный зимний шторм пронесся в понедельник по северному востоку США и среднеатлантическим Штатам. Погибли пять человек, среди них двое детей. 7-летняя девочка погибла после того, как сильный снег повалил дерево на дом в Таунсенде в штате Теннесси. 5-летний мальчик в Джорджии погиб после сильного дождя и сильных порывов ветра, которые повлекли падение дерева на дом близ Атланты в округе ДеКалб.

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Дата
06
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