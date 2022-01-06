На Токио обрушился невиданный снегопад: десятки пострадавших

Сильный снегопад обрушился 6 января на Токио и прилегающие районы. Более 50 человек попали в больницы после того, как поскользнулись или упали из-за снега на улицах.
В центре Токио вечером выпало 10 см снега, сообщает Kyodo News. Такого не случалось последние четыре года.
"Впервые с 2018-го японское метеорологическое агентство выпустило предупреждение о сильном снегопаде в 23 районах столицы", - говорится в сообщении.
По меньшей мере 52 человека получили травмы в самом Токио. В префектуре Сайтама пострадали еще 24 человека, в том числе 84-летний мужчина, сломавший ногу.
Снегопад привел к задержке поездов и отмене более 100 внутренних рейсов. Операторы японской железной дороги сообщили, что из-за сильного снега линия Токайдо Синкансен движется медленнее, чем обычно.
Снег также парализовал движение скоростной автомагистрали Metropolitan Express, которая обслуживает большую часть Токио. Водителей призвали использовать снежные шины или цепи во время движения.
В городе Митака произошла авария с участием более 10 автомобилей. Сообщений о пострадавших в результате аварии не поступало.
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Мощный зимний шторм пронесся в понедельник по северному востоку США и среднеатлантическим Штатам. Погибли пять человек, среди них двое детей. 7-летняя девочка погибла после того, как сильный снег повалил дерево на дом в Таунсенде в штате Теннесси. 5-летний мальчик в Джорджии погиб после сильного дождя и сильных порывов ветра, которые повлекли падение дерева на дом близ Атланты в округе ДеКалб.
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