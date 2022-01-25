Мощные снегопады парализовали Стамбул: фото и видео

Фото: twitter.com/AliYerlikaya

Из-за аномальных снегопадов в турецком Стамбуле закрыли автовокзалы и часть въездов в город.

Также сократили часы работы госучреждений, сообщает губернатор провинции Стамбул Али Ерликая в Twitter.

"Стамбулу присвоен оранжевый уровень опасности, что связано с погодными условиями. Въезды в город со стороны Сенер и Нарем, а также автовокзалы закрыты до завтра до 8:00", - говорится в сообщении.

Также в город не будут пускать транспортные средства, движущиеся со стороны района Фракия. Из-за непогоды все торговые центры в городе прекратили свою работу. Во вторник государственные учреждения и организации будут работать до 15:30.

Сильный снегопад в Турции парализовал и самый загруженный аэропорт Европы. Аэродром в Стамбуле пришлось закрыть из-за мощной стихии, поэтому вчера сотни людей так и не смогли попасть к месту назначения из-за коллапса. Все авиарейсы до и из аэропорта "Стамбул", а также большинство из аэропорта "Сабиха Гекчен", отменили.

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Аэропорт Стамбула впервые закрыли из-за неблагоприятных погодных условий со времени его открытия в 2019 году.

Сильная метель, которая началась поздно 23 января, покрыла значительную часть турецкого мегаполиса слоем снега глубиной 40 см. Все междугородние автобусные сообщения прекратили. Также сообщается о значительном количестве ДТП из-за гололеда на дорогах. Непогода продлится еще минимум несколько дней.

Сильный снегопад обрушился 6 января на Токио и прилегающие районы. Более 50 человек попали в больницы после того, как поскользнулись или упали из-за снега на улицах. В центре Токио выпало 10 см снега. Такого не случалось последние четыре года.