 
Ексклюзивы
1/5
Государство дает почти 100 тыс. грн на открытие бизнеса – как получить
Государство дает почти 100 тыс. грн на открытие бизнеса – как получить
Просмотров: 225
"Зеленский не держит слово": второй год продолжается конкурс на главу САП
"Зеленский не держит слово": второй год продолжается конкурс на главу САП
Просмотров: 234
"Путин – мастер принуждения. Создает кризис так, что может победить вне зависимости от того, что делают другие": что пишет о нас мировая пресса
"Путин – мастер принуждения. Создает кризис так, что может победить вне зависимости от того, что делают другие": что пишет о нас мировая пресса
Просмотров: 1107
Штаты готовы к эскалации и не поддадутся на ультиматумы РФ – эксперт
Штаты готовы к эскалации и не поддадутся на ультиматумы РФ – эксперт
Просмотров: 765
Будем жить в мире старых людей
Будем жить в мире старых людей
Просмотров: 1152
"Наше сало необычное на вкус. Мы по-другому его смолим": как живет гетманская столица со святыней, где пишут просьбы к Богу
"Наше сало необычное на вкус. Мы по-другому его смолим": как живет гетманская столица со святыней, где пишут просьбы к Богу
1 Просмотров: 6264
Новый политический сезон: в Раде сформировалась неформальная коалиция
Новый политический сезон: в Раде сформировалась неформальная коалиция
Просмотров: 3168
"Мураеву нужно не в Бонда рядиться, а в НКВДиста" - сети гудят о заявлении британского МИДа
"Мураеву нужно не в Бонда рядиться, а в НКВДиста" - сети гудят о заявлении британского МИДа
Просмотров: 1782
Хорошая новость для Украины: Зеленский уже не президент
Хорошая новость для Украины: Зеленский уже не президент
14 Просмотров: 9648
"Усилится олигархическое влияние на "слуг" – политолог
"Усилится олигархическое влияние на "слуг" – политолог
1 Просмотров: 693
Фото
Все фото
10
9
10
15
5
Мощные снегопады парализовали Стамбул: фото и видео
Мощные снегопады парализовали Стамбул: фото и видео
&quot;Остановите Путина сейчас!&quot;: украинцы в Вашингтоне оцепили посольство РФ
"Остановите Путина сейчас!": украинцы в Вашингтоне оцепили посольство РФ
Греческие курорты потерпают от снежного урагана: фото и видео
Греческие курорты потерпают от снежного урагана: фото и видео
Пострадали 84% населения: показали последствия извержения вулкана у Тонги
Пострадали 84% населения: показали последствия извержения вулкана у Тонги
Шварценеггер спровоцировал серьезное ДТП в Лос-Анджелесе — есть пострадавшие
Шварценеггер спровоцировал серьезное ДТП в Лос-Анджелесе — есть пострадавшие
Видео
Все видео
Будем жить в мире старых людей
Будем жить в мире старых людей
Абу-Даби обстреляли ракетами
Абу-Даби обстреляли ракетами
Японию накрыло мощное землетрясение
Японию накрыло мощное землетрясение
Белый дом планирует предоставить Украине вертолеты М-17
Белый дом планирует предоставить Украине вертолеты М-17
Журналисты бойкотировали пресс-конференцию Макрона
Журналисты бойкотировали пресс-конференцию Макрона
Интервью
1/5
"Хочу быть мэром Киева": Роман Грищук об амбициях, работе и семье
"Хочу быть мэром Киева": Роман Грищук об амбициях, работе и семье
1 Просмотров: 1422
Перспективы Лунина, потенциальные трансферы Бущана и Ризныка: эксперт оценил украинских голкиперов
Перспективы Лунина, потенциальные трансферы Бущана и Ризныка: эксперт оценил украинских голкиперов
Просмотров: 738
Как Россия будет нападать на Украину с воздуха и земли: сценарии от военного эксперта
Как Россия будет нападать на Украину с воздуха и земли: сценарии от военного эксперта
Просмотров: 6156
"Планирование новой агрессии против Украины идет активными темпами" – американская эксперт Мелинда Гарринг
"Планирование новой агрессии против Украины идет активными темпами" – американская эксперт Мелинда Гарринг
Просмотров: 2196
"Россия понимает, что если зайдет к нам, то получит по зубам" – Роман Костенко
"Россия понимает, что если зайдет к нам, то получит по зубам" – Роман Костенко
1 Просмотров: 5103
Колонка
Ольга Швед
Ольга Швед
24 января 2022
Просмотров: 369
Експерименти
– Реформа в шкільних їдальнях буде провальна, – каже знайома. Ведемо доньок на навчання після новорічних канікул. – Не уявляю, ...
вторник, 25 января 2022 07:28

Мощные снегопады парализовали Стамбул: фото и видео
10

  Комментировать

Фото: twitter.com/AliYerlikaya
Istanbul Airport

Из-за аномальных снегопадов в турецком Стамбуле закрыли автовокзалы и часть въездов в город.

Также сократили часы работы госучреждений, сообщает губернатор провинции Стамбул Али Ерликая в Twitter.

"Стамбулу присвоен оранжевый уровень опасности, что связано с погодными условиями. Въезды в город со стороны Сенер и Нарем, а также автовокзалы закрыты до завтра до 8:00", - говорится в сообщении.

Также в город не будут пускать транспортные средства, движущиеся со стороны района Фракия. Из-за непогоды все торговые центры в городе прекратили свою работу. Во вторник государственные учреждения и организации будут работать до 15:30.

Сильный снегопад в Турции парализовал и самый загруженный аэропорт Европы. Аэродром в Стамбуле пришлось закрыть из-за мощной стихии, поэтому вчера сотни людей так и не смогли попасть к месту назначения из-за коллапса. Все авиарейсы до и из аэропорта "Стамбул", а также большинство из аэропорта "Сабиха Гекчен", отменили.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Греческие курорты потерпают от снежного урагана: фото и видео

Аэропорт Стамбула впервые закрыли из-за неблагоприятных погодных условий со времени его открытия в 2019 году.

Сильная метель, которая началась поздно 23 января, покрыла значительную часть турецкого мегаполиса слоем снега глубиной 40 см. Все междугородние автобусные сообщения прекратили. Также сообщается о значительном количестве ДТП из-за гололеда на дорогах. Непогода продлится еще минимум несколько дней.

Сильный снегопад обрушился 6 января на Токио и прилегающие районы. Более 50 человек попали в больницы после того, как поскользнулись или упали из-за снега на улицах. В центре Токио выпало 10 см снега. Такого не случалось последние четыре года.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Читайте також
Японию накрыли масштабные метели: фото и видео
Японию накрыли масштабные метели: фото и видео Просмотров: 441
В США тысячи водителей на 20 ч. застряли в ледяной ловушке
В США тысячи водителей на 20 ч. застряли в ледяной ловушке Просмотров: 1008
По США пронесся зимний шторм: есть жертвы
По США пронесся зимний шторм: есть жертвы Просмотров: 342
Рекордный снегопад атаковал Калифорнию: намело более 4,5 м снега
Рекордный снегопад атаковал Калифорнию: намело более 4,5 м снега Просмотров: 1764
Сейчас вы читаете новость «Мощные снегопады парализовали Стамбул: фото и видео». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
25
января

Как кулак: нашли огромный бриллиант

Самое читаемое
Гороскоп на 24-30 января: астролог ошеломила гороскопом для украинцев
Гороскоп на 24-30 января: астролог ошеломила гороскопом для украинцев
 Просмотров: 13419
&quot;Это путь в бездну&quot; - председатель Верховной Рады обратился к РФ
"Это путь в бездну" - председатель Верховной Рады обратился к РФ Просмотров: 11719
Хорошая новость для Украины: Зеленский уже не президент
Хорошая новость для Украины: Зеленский уже не президент
 14 Просмотров: 9648
Не доехал до работы: пропавшего мужчину нашли убитым в собственном авто
Не доехал до работы: пропавшего мужчину нашли убитым в собственном авто
3
 Просмотров: 8298
Ракицкий покинет российский &quot;Зенит&quot;
Ракицкий покинет российский "Зенит" Просмотров: 6759
Мир
Определили пятерку стран, где больше всего свирепствует Covid-19
Определили пятерку стран, где больше всего свирепствует Covid-19 Просмотров: 441
Масштабное кибернападение: хакеры атаковали МИД Канады
Масштабное кибернападение: хакеры атаковали МИД Канады Просмотров: 144
Лидеры США, НАТО, стран Европы и Евроинституций обсудили военную агрессию России против Украины
Лидеры США, НАТО, стран Европы и Евроинституций обсудили военную агрессию России против Украины Просмотров: 306
Мужчина спрятался в колесной части самолета, чтобы попасть в Амстердам
Мужчина спрятался в колесной части самолета, чтобы попасть в Амстердам Просмотров: 315
США готовятся отправить в Европу 8,5 тыс. своих военных
США готовятся отправить в Европу 8,5 тыс. своих военных Просмотров: 54
Больше всего комментируют
14
Хорошая новость для Украины: Зеленский уже не президент
5
Украинцы на десятилетия запомнят отказ Германии поставлять оружие - Кулеба
3
Третья страна забирает семьи своих дипломатов из Киева
2
Большинство украинцев не хотят, чтобы Зеленский шел на второй срок
2
Зеленский собирает СНБО
Голосов: 547
Голосование Готовите ли "тревожный чемодан" в случае возможного нападения России на Украину?
  • Да, уже собрали нужные вещи
  • Соберу, когда угроза будет более очевидной
  • Нет, это нагнетание паники
  • Мне безразлично
Просмотреть