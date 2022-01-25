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вторник, 25 января 2022 19:43

Украинцы в Турции оказались в снежном плену

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В Украине отменяют авиарейсы в Турцию из-за сильного снегопада, накрывшего страну. Ненастье привело к сбоям в работе турецких аэропортов.

Об этом сообщила пресс-служба аэропорта "Борисполь".

Утром 25 января в "Борисполе" отменили несколько рейсов в Стамбул. Их должны были совершить авиакомпании Turkish Airlines и Ukraine International Airlines.

Автор: скриншот
 

В аэропорту Стамбула из-за сильного снегопада отменили авиарейсы и в Украину. Поэтому там застряли украинцы.

Министерство иностранных дел Украины оказывает им помощь, сообщил пресс-секретарь ведомства Олег Николенко в Twitter.

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"Украинские дипломаты находятся в аэропорту Стамбула для предоставления консульской помощи украинцам, которые не могут вылететь в Киев из-за погодных условий", – написал Николенко.

Добавил, что украинские дипломаты взаимодействуют с администрацией аэропорта и авиаперевозчиками, чтобы обеспечить потребности застрявших граждан Украины и как можно скорейшее возобновление авиарейсов.

Снегопады в Турции продлятся несколько дней. В некоторых регионах страны выпало около 80 см снега, в Стамбуле - до 35 см, пишет агентство "Анадола".

Из-за снегопада в Стамбуле закрыты автовокзалы, некоторые въезды, сокращена работа государственных учреждений, сообщил губернатор провинции Али Йерликай.

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Дата
25
января

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